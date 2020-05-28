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طيران الإمارات يسمح بحجز رحلات منتظمة لـ12 دولة عربية أول يوليو

طيران الإمارات يسمح بحجز رحلات منتظمة لـ12 دولة عربية أول يوليو

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طيران الإمارات يسمح بحجز رحلات منتظمة لـ12 دولة عربية أول يوليو

طيران الإمارات يسمح بحجز رحلات منتظمة لـ12 دولة عربية أول يوليو
http://almnatiq.net/?p=868483
المناطق - الرياض

سمح موقع شركة طيران الإمارات بحجز رحلات سفر منتظمة إلى 16 وجهة في 12 دولة عربية اعتباراً من أول شهر يوليو المقبل.

ولا يعني السماح بالحجز عبر الموقع الإلكتروني لشركات الطيران إمكانية السفر فعليا، حيث تخضع عملية تسيير هذه الرحلات إلى موافقة سلطات الطيران المدني في كل من الإمارات والدول التي ستستقبل هذه الرحلات.

وعادة ما تكون عملية السماح بالحجز عملية آلية من السيستم، وبالتالي فتظل عملية تسيير الرحلات خاضعة لموافقة السلطات المختصة.

وأظهرت حجوزات الناقلة عبر موقعها الإلكتروني، توفير رحلات منتظمة، إلى كل من مصر، السعودية، الكويت، سلطنة عُمان، البحرين، العراق، تونس، المغرب، الجزائر، لبنان، الأردن، والسودان.

ومن المنتظر أن تسير الناقلة 21 رحلة أسبوعية إلى القاهرة ابتداءً من الأول من يوليو المقبل على متن “بوينغ 777 آر 300″، و”إيرباص أيه 380”.

كما تسير الناقلة 3 رحلات يومية نحو جدة عبر طائرة “آيرباص 380 آي”، ورحلتين إلى الدمام، وابتداءً من الأول أغسطس تصبح 3 رحلات يومية لتزيد إلى 4 رحلات يومية بداية من الأول سبتمبر عبر طائرة “بوينغ 777 آر 300”.

وأدرجت الناقلة المدينة المنورة ضمن جدول الرحلات من خلال 9 رحلات أسبوعياً، و3 رحلات يومية نحو الرياض عبر “بوينج 777 آر 300″، بحسب صحيفة “البيان” الإماراتية.

وحافظت الناقلة على رحلة يومية إلى كل من تونس عبر طائرة “بوينغ 777 آر 300″، وإلى مدينة الدار البيضاء في المغرب على متن طائرة “إيرباص أيه 380”.

وجدولت طيران الإمارات، رحلة يومية إلى الجزائر على متن طائرة “بوينغ 777 آر 300″، ورحلتين يومياً إلى العاصمة الأردنية عمان عبر طائرتي “بوينغ 777 آر 300″ و”إيرباص أيه 380”.

كما ستسير الناقلة رحلة يومية إلى العاصمة العراقية بغداد، و5 رحلات أسبوعية إلى مدينة البصرة على متن طائرة “بوينغ 777 آر 300”.

وتعود الناقلة إلى البحرين من خلال 3 رحلات يومية على متن طائرة “بوينغ 777 آر 300″، ورحلتين نحو بيروت عبر نفس الطراز.

وجدولت الناقلة في المرحلة الأول 4 رحلات يومية نحو الكويت، لترتفع إلى 5 رحلات يومية بداية من الأول أغسطس المقبل، لتزيد إلى 6 رحلات يومية في الأول من سبتمبر المقبل على متن طائرة “بوينغ 777 آر 300”.

وتسير الشركة رحلة يومية إلى العاصمة السودانية الخرطوم، في الوقت ذاته برمجت الناقلة عودتها إلى مسقط في الأول من أغسطس المقبل من خلال رحلتين يومياً لتزيد إلى 3 رحلات بداية من الأول سبتمبر.

وذكرت طيران الإمارات أن جميع مواعيد وعدد الرحلات قابلة للتغيير، بحسب تطورات الوضع مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والاتصالات بين الدول وخطط وتصاريح التشغيل.

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