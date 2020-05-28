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إعادة فتح المطاعم والحانات والمقاهي في فرنسا اعتبارا من 2 يونيو

إعادة فتح المطاعم والحانات والمقاهي في فرنسا اعتبارا من 2 يونيو
http://almnatiq.net/?p=868486
المناطق - وكالات

قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب إن المطاعم والحانات والمقاهي بإمكانها إعادة فتح أبوابها اعتبارا من 2 يونيو.

وأوضح فيليب أن “رفع الغلق سيسمح لنا باستئناف حياة عادية تقريبا”، بعد أكثر من شهرين من غلق هذه المؤسسات بسبب جائحة كورونا.

ووضعت الحكومة شروطا لإعادة الفتح منها احترام مسافة متر واحد بين المرتادين وعدم تجاوز الأشخاص الجالسين على الطاولات الـ10، فضلا عن إجراءات أخرى تهدف للتقليل من التواصل بين فرق العمل ومرتادي هذه الأماكن.

وقدمت الحكومة الفرنسية في وقت سابق من اليوم المرحلة الجديدة من تخفيف إجراءات العزل التي بدأت في 11 مايو والتي قد تشمل إمكانية إعادة فتح الحانات والمطاعم والحدائق العامة مع تحسن الوضع الصحي.

وتفيد آخر نتائج توصلت إليها السلطات الصحية أن “انتشار الفيروس تباطأ بشكل كبير”، مع انحسار متواصل في عدد المرضى المتواجدين في حالة خطيرة أو في الإنعاش (1501 يوم الأربعاء، أي أقل بـ54 من اليوم السابق الثلاثاء).

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