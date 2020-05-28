تجارة نجران تنفذ أكثر من 600 جولة رقابية للتأكد من وفرة السلع واستقرار أسعارها

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نفذ مراقبو وزارة التجارة بمنطقة نجران 628 جولة رقابية من 28 رمضان حتى اليوم ، استهدفت المراكز التجارية والتموينية والاستهلاكية بهدف الوقوف والتأكد من وفرة المنتجات والسلع في تلك المراكز والمنشآت التجارية ومحال المواد الغذائية.

وتواصل الفرق الرقابية جولاتها الميدانية على مدار الساعة للتأكد من عمل المحال والمراكز التموينية بالمنطقة وتقديمها الخدمات للمستهلكين، وتكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية ، وضبط المخالفين.

ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى تقديم البلاغات والشكاوي في حال رصد أية ملحوظات أو مخالفات تجارية عبر تطبيق بلاغ تجاري أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على “الإنترنت”.