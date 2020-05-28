انطلاق مبادرة “مساجدنا نعين ونعاون” في المزاحمية

المناطق _ الرياض

أطلقت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة المزاحمية بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية بالمزاحمية مبادرة تطوعية “مساجدنا نعين ونعاون” تزامنا مع قرار عودة إقامة صلاة الجمعة و الجماعة . بمشاركة 32 متطوعا .

وقال مدير إدارة المساجد والدعوة والأرشاد بالمزاحمية محمد الزياد أن المبادرة تهدف إلى تجهيز و خدمة جوامع ومساجد أحياء المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها وفق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الشؤون الاسلامية ممثلة في وزير الشؤون الإسلامية معالي الدكتور عبداللطيف ال الشيخ ونائبه حفظهما الله وبتوجيهات مباشرة من مدير عام قرع الوزارة بمنطقة الرياض . مؤكدا أن المبادرة تهدف إلى غرس القيم النبيلة والأخلاق الحميدة وزرع حب العمل التطوعي ونيل شرف خدمة بيوت الله .