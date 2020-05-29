سمو أمير منطقة جازان يعزي في وفاة الشيخ عبدالعزيز المزروع

جازان _ فضة عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان خالص تعازيه ومواساته إلى المهندس ابراهيم بن عبدالعزيز إبراهيم المزروع وأفراد أسرتهم ، في وفاة والدهم الشيخ عبدالعزيز بن ابراهيم المزروع – رحمه الله – الذي توفي مؤخرا .

وسأل سموه ، الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبه عبر المهندس ابراهيم المزروع ، وأفراد أسرته عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان ، على تعازيه ومواساته لهم، التى كان لها الأثر في تخفيف المصاب الأليم، داعيًا -الله عز وجل- أن يحفظ سموه الكريم وأن يمده بالصحة والعافية وألا يريه مكروه في عزيز.