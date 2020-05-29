قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان خالص تعازيه ومواساته إلى المهندس ابراهيم بن عبدالعزيز إبراهيم المزروع وأفراد أسرتهم ، في وفاة والدهم الشيخ عبدالعزيز بن ابراهيم المزروع – رحمه الله – الذي توفي مؤخرا .
وسأل سموه ، الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جانبه عبر المهندس ابراهيم المزروع ، وأفراد أسرته عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان ، على تعازيه ومواساته لهم، التى كان لها الأثر في تخفيف المصاب الأليم، داعيًا -الله عز وجل- أن يحفظ سموه الكريم وأن يمده بالصحة والعافية وألا يريه مكروه في عزيز.
سمو أمير منطقة جازان يعزي في وفاة الشيخ عبدالعزيز المزروع
قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان خالص تعازيه ومواساته إلى المهندس ابراهيم بن عبدالعزيز إبراهيم المزروع وأفراد أسرتهم ، في وفاة والدهم الشيخ عبدالعزيز بن ابراهيم المزروع – رحمه الله – الذي توفي مؤخرا .
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