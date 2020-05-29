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ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بالقارة الإفريقية إلى نحو 124 ألف مصاب

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بالقارة الإفريقية إلى نحو 124 ألف مصاب

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ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بالقارة الإفريقية إلى نحو 124 ألف مصاب

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بالقارة الإفريقية إلى نحو 124 ألف مصاب
http://almnatiq.net/?p=868512
المناطق _ أديس أبابا

أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إفريقيا بلغ 124 ألفاً و482 حالة.
وأوضح المركز في بيان أن إجمالي عدد حالات التعافي من الفيروس وصل إلى 51 ألفاً و95 حالة، فيما بلغت الوفيات 3696 حالة.
وأضاف المركز أن منطقة شمال إفريقيا سجلت 37566 حالة إصابة، وجنوب القارة سجلت 27858 إصابة، فيما سجلت دول شرق إفريقيا 13850 إصابة، وسجلت وسط القارة 13929 إصابة، فيما سجلت دول غرب القارة 31279 حالة.

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