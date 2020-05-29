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طفل متوفى ينقذ حياة 5 مرضى في بريدة

طفل متوفى ينقذ حياة 5 مرضى في بريدة
http://almnatiq.net/?p=868524
المناطق _ بريدة

في بادرة إنسانية نبيلة، تبرع أب بأعضاء طفله المتوفى دماغياً للاستفادة منها في إنقاذ حياة 5 مرضى محتاجين لها.

وكان الطفل منذ ولادته يعاني من استسقاء بالمخ تسبب له في مضاعفات مزمنة، كان آخرها حين أُحضر لقسم طوارئ الأطفال بمستشفىالولادة والأطفال ببريدة بسبب الاستفراغ المتكرر وألم بالرأس. ويتبين بعد عدة فحوصات وجود انسداد بقناة تصريف السائل النخاعيالمزروعة في عملية سابقة قبل عدة سنوات ونقل بعدها لقسم العناية المركزة للأطفال بالمستشفى.

وخلال هذا الوقت توقف قلبه لمدة تزيد على 40 دقيقة عمل له خلالها الإنعاش القلبي الرئوي بقيادة استشاري وأخصائي العناية المركزةللأطفال المناوب وفريق العناية المركزة من التمريض والعلاج التنفسي. وبعد 42 دقيقة عاد القلب للنبض من جديد وبعد استقرار الحالة نسبياًأجريت له أشعة مقطعية ليتبين وجود مناطق تلف بالدماغ، وبعدها أجريت عملية طارئة لإعادة تركيب قناة تصريف السائل النخاعي.

وبعد العملية واستقرار حالة الطفل نسبياً عملت له عدة اختبارات لفحص حالة الدماغ ليتبين ثبوت الوفاة الدماغية.

وعلى إثر ذلك شرحت الحالة للأهل وحثهم على أهمية التبرع بالأعضاء وعظم أجرها في الدنيا والآخرة، ووافق والد الطفل على التبرعبالأعضاء لوجه الله تعالى.

ليبدأ بعدها سباق مع الزمن للتنسيق بين مستشفى الولادة والأطفال ببريدة بقيادة استشاري العناية المركزة للأطفال والمركز السعودي لزراعةالأعضاء.

ومن خلال تنسيق منظم و عمل احترافي ووقت قياسي حظر فريق زراعة الأعضاء لتبدأ عملية نقل الأعضاء التي استمرت نحو 8 ساعات. تمكن فريق الزراعة بعدها من العودة وإكمال عمليات الزراعة لخمسة مرضى استفادوا من هذه العملية.

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