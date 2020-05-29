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معرض421 يدعم الانتاج الابداعي المتأثر بجائحة فيروس كوفيد-19

معرض421 يدعم الانتاج الابداعي المتأثر بجائحة فيروس كوفيد-19

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معرض421 يدعم الانتاج الابداعي المتأثر بجائحة فيروس كوفيد-19

معرض421 يدعم الانتاج الابداعي المتأثر بجائحة فيروس كوفيد-19
http://almnatiq.net/?p=868527
جدة _ عادل الزهراني

أطلق معرض421، وجهة الفنون والتصميم في أبوظبي، التي تُعنى بالممارسات والأعمال الفنية المبتكرة وتسعى لإبراز وتنمية المواهب المحلية والإقليمية عبر طيف واسع من المجالات، “صندوق معرض421 لدعم المشاريع”، ليكون جزء من البرنامج الذي يهدف إلى التخفيف من الآثار السلبية لجائحة فيروس كوفيد-19 على جماعات الإنتاج الإبداعي.

حيث تم توجية اادعوة للفنانين التشكيليين والبصريين والقيمين الفنيين و مبدعي الأدب والمصممين والموسيقيين في كل من الإمارات ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا للتقدم والاستفادة من دعم نقدي يصل إلى 2000 دولار.

يقبل صندوق معرض421 لدعم المشاريع الطلبات من المبدعين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا. ويمكن التقدم بالطلب عبر الموقع الالكتروني باللغتين العربية والإنجليزية، في موعد غايته 30 مايو 2020.
وسوف يكون يوم السبت المقبل
30مايو اخر يوم للتقديم.

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