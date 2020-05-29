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“غوغل” تطلق موقعا لمحاربة “الاحتيال الإلكتروني”

“غوغل” تطلق موقعا لمحاربة “الاحتيال الإلكتروني”

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“غوغل” تطلق موقعا لمحاربة “الاحتيال الإلكتروني”

“غوغل” تطلق موقعا لمحاربة “الاحتيال الإلكتروني”
http://almnatiq.net/?p=868532

أطلقت شركة “غوغل” موقعا يهدف لتعليم المستخدمين كيفية اكتشاف عمليات الاحتيال عبر الإنترنت وتجنبها، وذلك في ظل تنامي عمليات الخداع الإلكتروني مع تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم

ويساعد الموقع Scamspotter.org المستخدمين في كشف عمليات الاحتيال التي تأخذ أشكالا متعدد مثل الفحوصات الزائفة، أو عروض اللقاحات المزيفة، أو غيرها من المعلومات الطبية المخادعة المتصلة بفيروس كورونا المستجد

كذلك يسلط الموقع الضوء على بعض الأنماط النموذجية للمخادعين، مثل المخادع الذي يطلب من المستهدفين تحويل الأموال أو شراء بطاقة هدايا له

وجاء إطلاق “غوغل” للموقع بالتعاون مع شبكة مكافحة الجرائم الإلكترونية، وهي منظمة غير ربحية تركز على مساعدة ضحايا الاحتيال عبر الإنترنت، حسبما ذكر موقع AIT NEWS المتخصص بالأخبار التقنية

ويتضمن الموقع اختبارا يمر عبر سيناريوهات احتيال شائعة، مثل الحصول على رسالة حول الفوز برحلة إلى هاواي، حتى في حال عدم مشاركة المستلم في المسابقة

وعلّقت “غوغل” على إطلاق موقعها الجديد قائلة إن هذا الجهد يأتي في الوقت الذي استغل فيه المحتالون الوباء بسرعة مقلقة، إذ خسر الأمريكيون أكثر من 40 مليون دولار من الحسابات المصرفية بسبب عمليات الاحتيال ذات الصلة بفيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا للجنة التجارة الفيدرالية

وأضافت “غوغل” أن الموقع موجه بشكل خاص لتعليم كبار السن، الذين يفقدون أموالا أكثر من غيرهم بسبب عمليات الاحتيال، وحثت الشركة الشباب على مشاركة المعلومات من الموقع مع كبار السن

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