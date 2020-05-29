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أبرز 3 أطباء سعوديين يقودون مواجهة جائحة كورونا في المملكة

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أبرز 3 أطباء سعوديين يقودون مواجهة جائحة كورونا في المملكة

أبرز 3 أطباء سعوديين يقودون مواجهة جائحة كورونا في المملكة
http://almnatiq.net/?p=868534
المناطق_الرياض

ضمن قائمة العلماء الذين يكثر الاستشهاد عالمياً بنتائج أبحاثهم حول فيروس “كورونا”، ٣ أطباء سعوديين.

وذكرت مقالة حديثة نشرها موقع “study international”، أسماء الأطباء السعوديين الثلاثة وهم وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، واستشاري الأمراض المعدية في مركز جون هوبكنز بأرامكو الدكتور جعفر التوفيق، واستشاري الأمراض المعدية في مدينة الملك سعود الطبية الدكتور زياد ميمش.

ونوهت إلى أن هؤلاء العلماء يقودون مواجهة الجائحة بخبراتهم في بلدانهم، كما أن لديهم خبرات سابقة في مواجهة الأوبئة ويجرون أبحاثاً جديدة ذات صلة.

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