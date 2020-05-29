أحذر…اللحوم الحمراء تؤثر على صحة الكبد

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: لكي نحافظ على صحة الكبد، من الضروري الاهتمام في نوعية المواد الغذائية التي نتناولها وممارسة النشاط البدني يوميا.

وتفيد صحيفة La Vanguardia، بأن الأطباء يؤكدون، على أن قيام الكبد بوظائفه بصورة طبيعية، أمر مهم جدا للجسم: لأنه يفرز الصفراء، ويطرد السموم، ويركب الإنزيمات والبروتينات والغلوكوز، ويحافظ على الفيتامينات والمعادن الضرورية ووظائف أخرى.

المشروبات الكحولية

ويشير الأطباء، إلى أن المشروبات الكحولية لها تأثير سلبي وسيء على صحة هذا العضو المهم للجسم، ويعتبرون الكحول “العدو الرئيسي للكبد”. لأنه أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بمرض الكبد الدهني، الذي يسبب زيادة حمض يوريك الدم ونقص السكر في الدم.

المواد الغذائية التي خضعت لمعالجة صناعية

وتضيف خبيرة التغذية، الدكتورة إيفا رودريغيز، كما يجب تجنب تناول المواد الغذائية التي خضعت لمعالجة صناعية فائقة، وخصوصا المعجنات والسكاكر. لأنها تسبب تراكم الدهون الحشوية في الكبد. كما لا تنصح الخبيرة بالإفراط في تناول المأكولات السريعة والمواد الغذائية نصف المصنعة والتقليل من الوجبات الخفيفة المختلفة والانتباه إلى كمية السكر والملح المستهلكة.

تقليل كمية اللحوم الحمراء

وتشير الخبيرة، إلى ضرورة تقليل كمية اللحوم الحمراء والزبدة والقشطة والمواد الغذائية الدهنية في النظام الغذائي، والامتناع عن تناول الهامبورغر والسجق والنقانق.

وتضيف رودريغيز، إذا حصل خلل في عمل الكبد فإن الإنسان يشعر بالتعب وفقدان الشهية والتورم وآلام في البطن والغثيان والتقيؤ ويتغير لون البول والبراز.

ومن أجل الحفاظ على صحة الكبد، يجب الإقلاع عن التدخين والمخدرات، وممارسة الرياضة والحفاظ على وزن طبيعي، وإضافة خضروات مثل الباذنجان والفجل والزنجبيل وغيرها إلى النظام الغذائي.