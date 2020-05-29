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تأثيرات الإضطراب المداري في بحر العرب تصل اقصى جنوب المملكة

تأثيرات الإضطراب المداري في بحر العرب تصل اقصى جنوب المملكة

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تأثيرات الإضطراب المداري في بحر العرب تصل اقصى جنوب المملكة

تأثيرات الإضطراب المداري في بحر العرب تصل اقصى جنوب المملكة
http://almnatiq.net/?p=868553
المناطق_الرياض

يتوقع بمشيئة الله أن تصل بعض تأثيرات الإضطراب المداري المتمركز حاليا في مياه بحر العرب إلى اقصى جنوب المملكة يوم السبت و تحديدا مدينة الخرخير القريبة من المثلث الحدودي بين السعودية و اليمن و سلطنة عمان، حيث تهطل زخات أمطار تكون خفيفة الى متوسطة الشدة على فترات مع نشاط في سرعة الرياح

على النقيض ، تعيش باقي مناطق المملكة أجواء مستقرة و حارة و صافية خلال عطلة نهاية الاسبوع حيث تبلغ الحرارة العظمى في العاصمة الرياض ظهر الجمعة 43 درجة مئوية

كما تنشط رياح البوارح المثيرة للأتربة و الغبار على حفر الباطن و عموم المنطقة الشرقية مع ساعات ظهر و عصر الجمعة و السبت

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