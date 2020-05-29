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1297 وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

1297 وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

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1297 وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

1297 وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة
http://almnatiq.net/?p=868563
المناطق_وكالات

سجّلت الولايات المتحدة 1297 وفاة إضافيّة بفيروس كورونا المستجدّ خلال أربع وعشرين ساعة، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الساعة 20,30 الخميس (00,30 بتوقيت غرينتش الجمعة).

وبذلك، يرتفع العدد الإجماليّ للوفيّات في البلاد جرّاء الفيروس إلى 101,573.

وكانت الولايات المتحدة تخطّت الأربعاء عتبة مئة ألف وفاة بفيروس كورونا المستجدّ، في حصيلة تتجاوز بأشواط الوفيات المسجّلة في أيّ دولة أخرى، وفق جامعة جونز هوبكنز.

ومنذ تجاوز البلاد عتبة المئة ألف وفاة بالفيروس، كتب الرئيس الأميركي أكثر من أربعين تغريدة تتعلّق بمواضيع أخرى، من دون أن يتطرّق إلى موضع الوباء. لكنّه عاد وأعرب الخميس عن تعازيه لأقارب الأشخاص الذين توفيوا جرّاء الفيروس.

وكانت الولايات المتحدة سجّلت أوّل وفاة بكوفيد-19 أواخر شباط/فبراير. لكن حالياً، بلغت حصيلة المصابين بالوباء على الأراضي الأميركيّة 1,720,613 حسب جامعة جونز هوبكنز التي تتّخذ بالتيمور مقرّاً، علماً أنّ خبراء يعتبرون أنّ الأرقام المعلنة هي أدنى بكثير من الرقم الفعلي للإصابات والوفيات.

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