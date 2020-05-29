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الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

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الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران
http://almnatiq.net/?p=868566
المناطق_نجران

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى شبه انعدام الرؤية على منطقة نجران.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات حبونا، ويدمة ، وشرورة ،وثار ، وخباش ، وبدرالجنوب ، وتستمر حتى الساعة الـ9مساءً – بمشيئة الله -.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران من جانبها الجميع إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو ، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

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