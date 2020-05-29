احدث الأخبار

قرية “ذي عين” الأثرية بالباحة تنتج سنوياً أكثر من 7 أطنان من الموز البلدي
أبرز المواد
 الازدحام مخالفة.. البلدية: رقم طوارئ للإبلاغ عن تكدس الأسواق
أبرز المواد
 النفط يتجه لتحقيق أكبر ارتفاع شهري في سنوات
أبرز المواد
 الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران
أبرز المواد
 «روبرت كوخ» يسجل 741 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا
أبرز المواد
 أفغانستان.. مقتل 7 من رجال الأمن وأصابع الاتهام توجه نحو طالبان
أبرز المواد
 بلدية محافظة تيماء تبادر بتعقيم الجوامع والمساجد 
أبرز المواد
 أمريكا تحّذر مرضى السكري.. الـ«ميتفورمين» قد يؤدي لإصابتكم بالسرطان!
أبرز المواد
 1297 وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة
أبرز المواد
 البرازيل تسجل رقماً قياسياً: أكثر من 26 ألف إصابة جديدة بكورونا
أبرز المواد
 لا وفيات أو حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين
أبرز المواد
 تأثيرات الإضطراب المداري في بحر العرب تصل اقصى جنوب المملكة
أبرز المواد
عاجل

المملكه تعلن عن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية قبل منع التجول

قرية “ذي عين” الأثرية بالباحة تنتج سنوياً أكثر من 7 أطنان من الموز البلدي

قرية “ذي عين” الأثرية بالباحة تنتج سنوياً أكثر من 7 أطنان من الموز البلدي

أبرز المواد
الازدحام مخالفة.. البلدية: رقم طوارئ للإبلاغ عن تكدس الأسواق

الازدحام مخالفة.. البلدية: رقم طوارئ للإبلاغ عن تكدس الأسواق

أبرز المواد
النفط يتجه لتحقيق أكبر ارتفاع شهري في سنوات

النفط يتجه لتحقيق أكبر ارتفاع شهري في سنوات

أبرز المواد
الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

أبرز المواد

أمريكا تحّذر مرضى السكري.. الـ«ميتفورمين» قد يؤدي لإصابتكم بالسرطان!

أمريكا تحّذر مرضى السكري.. الـ«ميتفورمين» قد يؤدي لإصابتكم بالسرطان!
http://almnatiq.net/?p=868569
المناطق_وكالات

قالت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية يوم أمس الخميس إنها أوصت خمس من شركات تصنيع الأدوية بسحب دواء ميتفورمين الذي يستخدم لعلاج مرض السكري وذلك بعد أن اكتشفت
الإدارة وجود مستويات عالية من شائبة يمكن أن تسبب السرطان في بعض إصدارات هذا الدواء.

وقالت الإدارة إن هذه العقاقير احتوت على الشائبة المسرطنة المحتملة “إن- نيتروسوديميثلامين” حيث تجاوزت الحدود المقبولة في التركيبات الممتدة المفعول فقط منها.

وكان التلوث بهذه الشائبة “إن- نيتروسوديميثلامين” مسؤولا عن سحب دواء علاج حموضة المعدة “زانتاك” الذي تبيعه شركة سانوفي وبعض النسخ المكافئة من هذا العلاج العام الماضي.

وحددت إدارة الأغذية والعقاقير، التي قالت إنها ستنشر إشعارات السحب للشركات على موقعها الإلكتروني، بالإسم شركة أبوتكس الكندية كواحدة من الشركات التي تحتوي أقراص ميتفورمين التي تنتجها على مستويات عالية من شائبة “إن- نيتروسوديميثلامين”. ولم تكشف بعد عن أسماء الشركات الأربع الأخرى.

ومع ذلك، قالت الإدارة إنه يجب على المرضى الاستمرار في تناول أقراص ميتفورمين حتى بعد السحب، حتى يمكنهم التشاور مع أخصائيي الرعاية الصحية الخاصين بهم بحيث يمكنهم وصف بديل.

كانت إدارة الأغذية والعقاقير قد بدأت، في ديسمبر كانون الأول،في التحقق من عقار ميتفورمين الذي يستخدم كعلاج أساسي لمرضى السكري من النوع الثاني.

روابط ذات صلة

قرية “ذي عين” الأثرية بالباحة تنتج سنوياً أكثر من 7 أطنان من الموز البلدي

قرية “ذي عين” الأثرية بالباحة تنتج سنوياً أكثر من 7 أطنان من الموز البلدي
الازدحام مخالفة.. البلدية: رقم طوارئ للإبلاغ عن تكدس الأسواق

الازدحام مخالفة.. البلدية: رقم طوارئ للإبلاغ عن تكدس الأسواق
النفط يتجه لتحقيق أكبر ارتفاع شهري في سنوات

النفط يتجه لتحقيق أكبر ارتفاع شهري في سنوات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*