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«روبرت كوخ» يسجل 741 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

«روبرت كوخ» يسجل 741 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا
http://almnatiq.net/?p=868574
المناطق_وكالات

سجل معهد “روبرت كوخ” الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الجمعة 741 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا في غضون يوم واحد، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد 180458 حالة.

وذكر المعهد أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس بلغت حتى صباح اليوم 8450 حالة، بزيادة قدرها 39 حالة مقارنة بأمس الخميس.

وبحسب تقديرات المعهد، بلغ عدد حالات المتعافين من الفيروس 164100 حالة،بزيادة قدرها نحو 900 حالة مقارنة بأمس.

ووفقا لبيانات المعهد أمس الخميس، بلغ معدل الاستنساخ 61ر0 ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى نحو 6 أشخاص تقريبا في المتوسط.

وكان المعهد أكد من قبل أنه يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان انحسار الوباء. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف تقريبا.

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