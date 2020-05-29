عاجل

المملكه تعلن عن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية قبل منع التجول

التدرج بعدة ألوان.. التواصل الحكومي يطلق هوية حملة “نعود بحذر”

التدرج بعدة ألوان.. التواصل الحكومي يطلق هوية حملة “نعود بحذر”

أبرز المواد
86 مليون طفل إضافي حول العالم مهددون بالفقر بحلول نهاية العام

86 مليون طفل إضافي حول العالم مهددون بالفقر بحلول نهاية العام

أبرز المواد
سعر النفط ينخفض بنسبة 1.2%

سعر النفط ينخفض بنسبة 1.2%

أبرز المواد
سعر الذهب يستقر عند 1723.30 دولاراً أمريكياً

سعر الذهب يستقر عند 1723.30 دولاراً أمريكياً

أبرز المواد

أمانة المدينة تكثف جولاتها الرقابية مع بدء مزاولة الأنشطة التجارية للعمل

أمانة المدينة تكثف جولاتها الرقابية مع بدء مزاولة الأنشطة التجارية للعمل
http://almnatiq.net/?p=868589
المناطق_المدينة

تكثف أمانة المدينة المنورة والبلديات التابعة مع بدء مزاولة الأنشطة التجارية للعمل، تكثيف جولاتها الميدانية الرقابية على المراكز التجارية والمنشآت الغذائية، خلال فترة رفع منع التجول الجزئي حيث تم إغلاق 5 منشآت تجارية وتغريم 43 منشأة مخالفة.
وأكدت الأمانة على استمرار متابعتها للأسواق والمتاجر، من خلال فرقها الرقابية الميدانية للتحقق من الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، إلى جانب التحقق من سلامة الأغذية والمشروبات المقدمة للزبائن.
وأهابت أمانة المنطقة بعموم المواطنين والمقيمين الاتصال بمركز الطوارئ الموحد على الرقم “940” أو عبر تطبيق “بلدي 940” المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية في حال وجود ملاحظة أو مخالفة بلدية للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.

روابط ذات صلة

التدرج بعدة ألوان.. التواصل الحكومي يطلق هوية حملة “نعود بحذر”

التدرج بعدة ألوان.. التواصل الحكومي يطلق هوية حملة “نعود بحذر”
86 مليون طفل إضافي حول العالم مهددون بالفقر بحلول نهاية العام

86 مليون طفل إضافي حول العالم مهددون بالفقر بحلول نهاية العام
سعر النفط ينخفض بنسبة 1.2%

سعر النفط ينخفض بنسبة 1.2%

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*