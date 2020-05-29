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دراسة : ارتداء الكمامة مهّم داخل المنازل للوقاية من “كورونا”

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دراسة : ارتداء الكمامة مهّم داخل المنازل للوقاية من “كورونا”

دراسة : ارتداء الكمامة مهّم داخل المنازل للوقاية من “كورونا”
http://almnatiq.net/?p=868593
المناطق - الرياض

كشفت دراسة علميّة جديدة أنّ “ارتداء الكمامة في المنزل، يمكن أن يمنع فيروس كورونا المستجد من الانتشار بين أفراد العائلة”، مشيرة إلى أن “هذه الخطوة فعالة بنسبة 79% في منع انتقال العدوى قبل ظهور الأعراض عند أول شخص مصاب”.

وذكرت مجلّة “نيوزويك” أنّ “الدراسة التي نشرت في دورية BMJ للصحّة العامة، أوضحت أنّ أفضل نتائج لهذه الممارسة تأتي عندما يتم تغطية الوجه قبل أن ظهور الأعراض على الشخص، في وقت لم تحدد الدراسة أنواعاً معينة من الكمامات ارتداها الأشخاص الذين شاركوا فيها.

وبحسب المجلّة، فإنّ “ارتداء الكمامات أصبح أكثر شيوعاً حول العالم منذ بداية جائحة كورونا، وكان مسؤولو الصحة يأملون في أن تمنع انتشار الفيروس. ففي أوائل أبريل/نيسان الماضي، قام المراكز الأمريكية للوقاية من الأمراض بتحديث توجيهاتها بشأن كورونا، وقد أكدت على ضرورة ارتداء الكمامات في المناطق العامة عندما يكون من الصعب الحفاظ على التباعد الإجتماعي”.

وتقول الدراسة التي قادها يو وانغ، من مركز بكين للوقاية من الأمراض في الصين، أن “كورونا انتشر في الأغلب داخل العائلات ولدى الذين لديهم مخالطة وثيقة مع المرضى، ويمثل هؤلاء 70% من الحالات في الصّين”.

ولمعرفة ما إذا كان ارتداء الكمامة في المنزل يمكن أن يمنع انتقال الفيروس، فقد دعا الباحثون 181 شخصاً من بكين، وهم الذين جاءت نتيجة فحوصاتهم المرتبطة بالفيروس “إيجابية” خلال شهر فبراير/شباط، لإستكمال استبيان، وسُئلوا عن عادتهم في النظافة ونهجهم خلال “كورونا”، مثل تهوية المنزل وتنظيفه.

واكتشف الباحثون أنّ “حوالى ربع أفراد العائلة أصيبوا في غضون أسبوعين بعد مرض أول شخص ضمنها”، مشيرين إلى أنه “لو ارتدى الشخص المريض الكمامة في المنزل قبل أن تظهر الأعراض، فإن هذه الطريقة فعالة بنسبة 79% للحد من انتقال الفيروس”.

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