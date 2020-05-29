التدرج بعدة ألوان.. التواصل الحكومي يطلق هوية حملة “نعود بحذر”

المناطق - الرياض

أطلق مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام الهوية الإعلامية اللفظية والبصرية الموحدة للحملة التوعوية للعودة التدريجية للأوضاع الطبيعية (#نعود_بحذر)، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة.

وتعتمد فلسفة الهوية اللفظية والبصرية على معنى العودة، مع ضرورة أخذ الحيطة والتزام الحذر والامتثال للتعليمات الصحية، معبرًا عن التدرج بعدة ألوان، تبدأ باللون الأزرق من اليمين الذي يمثل العودة، وتتدرج الألوان إلى الأزرق الغامق فالبنفسجي فالأحمر، لتنتهي في اليسار باللون البرتقالي الذي يحمل معنى التحذير.

ويأتي إطلاق هذه الهوية امتدادًا لهوية الحملة التوعوية (#كلنا_مسؤول) التي شاركت بها الجهات الحكومية والخاصة والأفراد، ولقيت تفاعلًا كبيرًا جدًا من الجمهور، وحققت نجاحًا واسعًا، مما يعكس تكامل العمل المؤسسي.

وقد أصدر مركز التواصل الحكومي دليلًا إرشاديًا لاستخدام الهوية، يمكن تحميله مع التطبيقات الخاصة بها، من خلال الرابط المنشور على حساب التواصل الحكومي في “تويتر”، ومن موقع التواصل الحكومي cgc.gov.sa .