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واشنطن تعرض مكافأة قيّمة لقاء معلومات عن مسؤول فيديوهات داعش

واشنطن تعرض مكافأة قيّمة لقاء معلومات عن مسؤول فيديوهات داعش
http://almnatiq.net/?p=868610
المناطق - الرياض

المناطق – الرياضعرضت الولايات المتحدة، الخميس، مكافأة تصل قيمتها إلى ثلاثة ملايين دولار وذلك مقابل الحصول على معلومات تُتيح اعتقال مسؤول في “داعش”، مكلّف بالإشراف على تسجيلات الفيديو لعمليات إعدام نفذها التنظيم الإرهابي.

والمطلوب هو الأردني أبو بكر الغريب، واسمه الحقيقي محمد خضير موسى رمضان، حسبما نقلت وكالة “فرانس برس”.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، إن الغريب “أشرف على تنظيم وتنسيق وإنتاج العديد من مقاطع الفيديو والمنشورات الدعائية التي تضمنت مشاهد تعذيب وإعدام وحشية وقاسية لمدنيين أبرياء”.

وأثارت مقاطع الفيديو الدعائية هذه، خصوصا مشاهد قطع الرأس، استياء وإدانة المجتمع الدولي.

جدير بالذكر أن زعيم داعش أبو بكر البغدادي قتل خلال عملية عسكرية أميركية في شمال غرب سوريا في أكتوبر الفائت.

وبعدما سيطر عام 2014 على ما يُقارب ثلث مساحة العراق ومساحات شاسعة من سوريا، تكبّد التنظيم الإرهابي خسائر متتالية قبل هزيمته العام الماضي، لكنّ إرهابيو داعش يواصلون شنّ اعتداءات دموية، خصوصا في سوريا والعراق.

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