احدث الأخبار

اعتقال الشرطي قاتل جورج فلويد.. والحرس الوطني الأمريكي ينتشر في منيابوليس
أبرز المواد
 “الخطوط السعودية” تعلن إجراءات السفر الآمن وتكشف شرط قبول هذه الفئة
أبرز المواد
 مع تخفيف القيود.. كيف أثر العزل على “نفسيات” البشر؟
أبرز المواد
 ترمب لعائلة قتيل منيابوليس: أتفهم الألم الذي تمرون به
أبرز المواد
 “ماسكن”.. كيف تتجنب الوجه الضار للكمامات؟
أبرز المواد
 العنف يجتاح قرية مكسيكية.. والسبب “شائعات كورونا”
أبرز المواد
 المجر أمام سابقة في أوروبا.. عودة المشجعين إلى الملاعب
أبرز المواد
 تركيا تنقل عشرات “الدواعش” من سوريا للقتال في ليبيا
أبرز المواد
 السودان يتهم إثيوبيا بدعم “الهجوم الغادر “.. ويكشف الملابسات
أبرز المواد
 قضية هونغ كونغ على طاولة مجلس الأمن.. و”الصين عاجزة”
أبرز المواد
 واشنطن تعرض مكافأة قيّمة لقاء معلومات عن مسؤول فيديوهات داعش
أبرز المواد
 مساجد وجوامع محافظة طريف تكمل جاهزيتها لاستقبال المصلين وسط تطبيق الإجراءات الوقائية
منطقة الحدود الشمالية
عاجل

المملكه تعلن عن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية قبل منع التجول

اعتقال الشرطي قاتل جورج فلويد.. والحرس الوطني الأمريكي ينتشر في منيابوليس

اعتقال الشرطي قاتل جورج فلويد.. والحرس الوطني الأمريكي ينتشر في منيابوليس

أبرز المواد
“الخطوط السعودية” تعلن إجراءات السفر الآمن وتكشف شرط قبول هذه الفئة

“الخطوط السعودية” تعلن إجراءات السفر الآمن وتكشف شرط قبول هذه الفئة

أبرز المواد
مع تخفيف القيود.. كيف أثر العزل على “نفسيات” البشر؟

مع تخفيف القيود.. كيف أثر العزل على “نفسيات” البشر؟

أبرز المواد
ترمب لعائلة قتيل منيابوليس: أتفهم الألم الذي تمرون به

ترمب لعائلة قتيل منيابوليس: أتفهم الألم الذي تمرون به

أبرز المواد

مع تخفيف القيود.. كيف أثر العزل على “نفسيات” البشر؟

مع تخفيف القيود.. كيف أثر العزل على “نفسيات” البشر؟
http://almnatiq.net/?p=868626
المناطق - الرياض

فرض فيروس كورونا المستجد نمط حياة جديدا على البشر في مختلف أنحاء العالم، خاصة بعد أوامر الإغلاق التي تم تطبيقها في كثير من الدول، مما ترك أثرا على أفكار الناس وصحتهم النفسية.

واستطلعت “رويترز” آراء أشخاص من مختلف أنحاء إفريقيا والشرق الأوسط، لتتعرف على التغييرات التي طرأت عليهم نتيجة الوباء المتفشي.

في القاهرة، وصفت الطالبة ندى ماجد (20 عاما) فترة الإغلاق بـ”السجن”، قائلة: “عندما أتطلع للخارج أرى نفس المشهد لكني أحس بشعور مختلف. الشوارع أكثر حزنا وغموضا ولا أمل في الخروج قريبا”.

أما زينب محمد (59 عاما) التي تعمل حارسة عقار في القاهرة أيضا، فتعيش بغرفة بها القليل من الأثاث، ويبدو جهاز التلفزيون الموجود فيها مصدر الضوء في العتمة.

وقالت زينب الملقبة بـ”أم هاني”، إنها تفتقد التواصل المنتظم مع أقاربها وأصدقائها، مضيفة: “أريد الذهاب إلى حديقة الحيوانات مع أحفادي. وأريد أيضا أن أسافر بهم إلى البحر، وأحلم بذلك مرات كثيرة”.

من جانبها، تتمتع لمى نادر (28 عاما) بفترة العزل التي تقضيها في منزلها المطل على البحر في مدينة صور اللبنانية.

وقالت: “أحب الهدوء والابتعاد عن ضوضاء العاصمة بيروت”، موضحة أنها تريد السباحة من جديد بمجرد أن تتمكن من الخروج والتنقل مرة أخرى.

وأعربت لمى في الوقت نفسه عن حزنها بسبب قرب انتهاء فترات الإغلاق في الكثير من الدول، مما يعني أنها الحجر الذي جمعهم في بيت واحد لن يستمر، ولن تتمكن من رؤية أفراد أسرتها، قائلة: “شقيقي سيعود إلى دبي وأنا إلى بيروت. وسأنفصل عن أبي وأمي أيضا”.

غير أن وباء “كوفيد 19” لم يجلب بالنسبة لكثيرين تغييرا ملحوظا يذكر، خاصة أولئك الذين يعيشون فترات عصيبة، حتى قبل كورونا.

وأعرب أبو غازي، الذي يعيش في خيمة مؤقتة على أطراف مقبرة في بلدة معرة مصرين شمالي سوريا، عن أمنيته بالعودة إلى بيته، شأنه شأن ملايين من أبناء وطنه النازحين في الحرب التي بدأت قبل أكثر من 9 سنوات.

وقال أبو غازي (29 عاما): “حجرنا على نفسنا مع الموتى. فنحن ننام ونصحو على رؤية القبور”.

أما في إفريقيا، وتحديدا في مدينة لاغوس النيجيرية المزدحمة، فقد قال إديتونا أوموكاني، المصور البالغ من العمر 29 عاما: “الإغلاق كان فترة عظيمة لكي أتنفس فيها وأعيد تقييم الكيفية التي عشت بها حياتي، وأحاول التركيز بدرجة أكبر على الأمور التي تهمني حقا”.

كما نظر ألكسندر كايافاس، الذي يعيش في المدينة ذاتها، إلى الجانب المشرق في فترة انعزاله في البيت بسبب كورونا.

وأصبح كايافاس، الذي يعمل محلل بيانات وعمره 25 عاما، يعتز بالوقت الذي يقضيه مع أسرته وفي دراساته وفي التواصل مع الأصدقاء عبر الإنترنت.

إلا أن ربة البيت زوديدي ديسيوولا، في إقليم كيب الشرقي الريفي في جنوب إفريقيا، لم تجد راحة تذكر في الأسابيع التي قضتها في كوخها الصغير.

وقالت: “أصبحنا أنا وزوجي عالقين في هذا البيت المكون من غرفة واحدة، عاجزين عن الذهاب للعمل. كنا نكافح للحصول على الطعام لأنه لم يكن لدينا مصدر دخل”.

روابط ذات صلة

اعتقال الشرطي قاتل جورج فلويد.. والحرس الوطني الأمريكي ينتشر في منيابوليس

اعتقال الشرطي قاتل جورج فلويد.. والحرس الوطني الأمريكي ينتشر في منيابوليس
“الخطوط السعودية” تعلن إجراءات السفر الآمن وتكشف شرط قبول هذه الفئة

“الخطوط السعودية” تعلن إجراءات السفر الآمن وتكشف شرط قبول هذه الفئة
ترمب لعائلة قتيل منيابوليس: أتفهم الألم الذي تمرون به

ترمب لعائلة قتيل منيابوليس: أتفهم الألم الذي تمرون به

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*