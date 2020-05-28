أمانة الشرقية : لا انبعاثات من مردم النفايات

الدمام - المناطق

قالت أمانة المنطقة الشرقية إشارة الى مايتم تداوله حول وجود حريق أو إنبعاثات في مردم النفايات البلدية فان ⁧‫أمانة المنطقة الشرقية‬⁩ تؤكد بعدم صحة الخبر ولايوجد اي حريق او انبعاثات صادرة من المردم والعمل جاري في الموقع على مدار الساعه لأستقبال النفايات من حاضرة الدمام

وتتم متابعة مردم النفايات البلدية على مدار الساعة من قبل الأمانة ،وفي حالة وجود اي طارئ لاسمح الله يتم اتخاذ اللازم في حينه من خلال فرق الطوارئ بالأمانة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة