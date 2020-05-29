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المملكه تعلن عن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية قبل منع التجول

“الصحة”: تسجيل 1581 إصابة جديدة بـ”كورونا” .. والإجمالي يرتفع إلى 81766

“الصحة”: تسجيل 1581 إصابة جديدة بـ”كورونا” .. والإجمالي يرتفع إلى 81766

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إمارة نجران تعلن جاهزيتها لاستقبال الموظفين بحزمة من التدابير

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“الأرصاد” : أمطار رعدية على منطقة جازان

“الأرصاد” : أمطار رعدية على منطقة جازان
http://almnatiq.net/?p=868651
المناطق - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية وتساقط البرد، تشمل محافظات أبو عريش، و احد المسارحة ، والحرث ، والداير بني مالك ، والدرب ، والريث، والعارضة، والعيدابي ، وفيفا، وهروب ، مشيرةً إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً – بمشيئة الله -.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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