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محليات

عودة النشاط التجاري في محلات التجزئة والأسواق بالباحة وسط إجراءات احترازية ووقائية

عودة النشاط التجاري في محلات التجزئة والأسواق بالباحة وسط إجراءات احترازية ووقائية
http://almnatiq.net/?p=868654
المناطق - واس

عادت الحركة الاقتصادية إلى محلات التجزئة والجملة والأسواق التجارية بمنطقة الباحة وسط إجراءات احترازية ووقائية.
وامتثلت جميع المتاجر والمحلات بالباحة بتنفيذ التعليمات والضوابط المتعلقة بتطبيق معايير السلامة, واتخاذ الإجراءات والتدابير لوقاية العاملين والمتسوقين أثناء ساعات العمل المحددة بين الـ 6 صباحاً حتى الـ 3 عصراً, حيث بادر العاملون بالمتاجر ومنافذ البيع بالتجزئة في تنفيذ أعمال التعقيم والتنظيف مسبقاً, قبل الشروع في استقبال الزبائن.
فيما عمدت المراكز التجارية إلى توفير أدوات السلامة الصحية من معقمات وقفازات للمتسوقين لاستخدامها قبل التسوّق حفاظاً على سلامة العاملين ومرتادي السوق, إلى جانب استمرار تنفيذ الإجراءات التي سبقت قرار منع التجوّل الكلي خلال أيام العيد مثل قياس درجة حرارة الموظفين أو المتسوقين, وتطهير عربات وسلال التسوّق والأسطح والمرافق التي يكثر استخدامها, وإلزام الموظفين بلبس الكمامات خلال وقت العمل وتطهير اليدين, وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية.

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