لجنة عمداء شؤون الطلاب بجامعات المملكة تنتخب رئيسا ونائبا وأمينًا عاما وتختار جامعة جازان مقرا للأمانة العامة

المناطق - فضه عطيف

عقدت لجنة عمداء شؤون الطلاب بجامعات المملكة اجتماعها السادس عشر بمقر الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة منتصف شهر رجب الماضي برئاسة رئيس اللجنة عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك سعود الدكتور فهد القريني وبحضور عمداء شؤون الطلاب بالجامعات السعودية.

وناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، ومن ضمنها انتخاب رئيس ونائب وأمين عام للجنة وتحديد مقراً للأمانة العامة للدورة المقبلة للجنة، وبعد التصويت تم ترشيح الدكتور عبدالله بن منصور آل عضيد عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك خالد رئيسًا جديدًا للجنة للدورة المقبلة خلفا لعميد شؤون الطلاب بجامعة الملك سعود الدكتور فهد القريني ، كما تم ترشيح عميد شؤون الطلاب بجامعة الطائف الدكتور بندر البقمي نائبًا للرئيس خلفا للدكتور عبدالله ال عضيد في الدورة السابقة ، واختيار جامعة جازان لتكون مقرًا لأمانة اللجنة واختيار الدكتور عثمان بن حكمي عميد شؤون الطلاب بجامعة جازان أمينًا عامًا لها خلفا لجامعة الملك عبدالعزيز وللدكتور مسعود القحطاني عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك عبدالعزيز.

واعتمدت التوصيات من معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي.

وقدم المرشحون للدورة الحالية شكرهم وتقديرهم لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ونائبه للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي على دعمهم اللامحدود لفعاليات وبرامج اللجنة.

كما قدمت اللجنة شكرها وتقديرها لرئيس اللجنة السابق الدكتور فهد القريني وأمينها العام الدكتور مسعود القحطاني لكل ماقدموه خلال الدورة السابقة للجنة من جهود مميزة وحثيثة ساهمت في نجاح الفعاليات والبرامج المختلفة التي تشرف عليها اللجنة على مستوى الجامعات السعودية.

ويُشار إلى أنّ أعضاء اللجنة المنتخبة الجديدة الثلاثية عقدت عن بعد مساء ليلة رابع أيام عيد الفطر المبارك الاجتماع التحضيري بمشاركة رئيس اللجنة المنتخب الدكتور عبدالله بن منصور آل عضيد وبحضور نائب الرئيس الدكتور بندر البقمي والامين العام الدكتور عثمان حكمي، حيث تم مناقشة عدداً من المواضيع المتعلقة بعمل اللجنة في الفترة المقبلة ومنها : استلام أمانة اللجنة من جامعة الملك عبدالعزيز مع التنسيق لموعد مقترح لذلك ، العمل على تطوير موقع اللجنة على الشبكة العنكبوتية، وإنشاء وتفعيل حسابات التواصل الاجتماعي للجنة، وإعداد تقرير بالقرارات المنفذة والمتأخرة منذ انطلاق عمل اللجنة قبل ثمان سنوات ،والتوصية بإعداد ونمذجة الإجراءات التنظيمية لاجتماعات اللجنة، وتحديث اللائحة المنظمة لعمل اللجنة ، وبعض المحاور الأخرى ذات الصلة بعمل اللجنة. ليتم عرض ذلك في الاجتماع القادم للجنة والمزمع عقده في رحاب جامعة الاميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض نهاية شهر صفر القادم -بإذن الله- .