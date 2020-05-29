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وفاة الوزير الأول المغربي الأسبق عبد الرحمن اليوسفي

وفاة الوزير الأول المغربي الأسبق عبد الرحمن اليوسفي
http://almnatiq.net/?p=868663
المناطق - وكالات

ذكرت وكالة الأنباء المغربية، يوم الجمعة، أن الوزير الأول الأسبق للبلاد والسياسي اليساري، عبد الرحمن اليوسفي، توفي عن عمر يناهز 96 عاما، بعد معاناة مع المرض.

وجرى نقل اليوسفي إلى المستشفى، مؤخرا، إثر تدهور صحته ومعاناته آلاما في الصدر، كما أنه مرض في وقت سابق بالسرطان وعانى جلطة دماغية أثناء توليه الحكومة.

وشغل اليوسفي وهو من مؤسسي حزب الاتحاد الاشتراكي اليساري في المغرب، منصب الوزير الأول بين 1998 و2002، وتولى هذه المسؤولية بعد مسار طويل من المعارضة السياسية والعمل النقابي.

وكتب الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، على صفحته الرسمية في فيسبوك: “أنعي لكافة الاتحاديات والاتحادين وعموم المواطنين المغاربة والرأي العام الدولي وفاة القائد الكبير والمجاهد الوطني الغيور سي عبد الرحمن اليوسفي، الذي فارقنا هذا اليوم بعد صراع مع المرض في الأيام الأخيرة”.

وفي سنة 2016، كان عاهل المغرب، الملك محمد السادس، قد زار اليوسفي داخل المستشفى، كما أطلق اسمه على شارع في مدينة طنجة شمالي البلاد، مسقط رأس الراحل.

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