احدث الأخبار

هزة أرضية فى الكويت نتيجة زلزال ضرب إيران
منوعات
 المملكة تنظم بالشراكة مع الأمم المتحدة مؤتمر المانحين لليمن 2020م افتراضيًا الثلاثاء المقبل
أبرز المواد
 الصحة توضح الفئات الأكثر خطورة للإصابة بكورونا
أبرز المواد
 “الصحة”: تسجيل 1581 إصابة جديدة بـ”كورونا” .. والإجمالي يرتفع إلى 81766
أبرز المواد
 إمارة نجران تعلن جاهزيتها لاستقبال الموظفين بحزمة من التدابير
منطقة نجران
 وفاة الوزير الأول المغربي الأسبق عبد الرحمن اليوسفي
أبرز المواد
 لجنة عمداء شؤون الطلاب بجامعات المملكة تنتخب رئيسا ونائبا وأمينًا عاما وتختار جامعة جازان مقرا للأمانة العامة
محليات
 عودة النشاط التجاري في محلات التجزئة والأسواق بالباحة وسط إجراءات احترازية ووقائية
منطقة الباحة
 “الأرصاد” : أمطار رعدية على منطقة جازان
منطقة جازان
 أمانة الشرقية : لا انبعاثات من مردم النفايات
المنطقة الشرقية
 خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي
أبرز المواد
 دراسة أمريكية: تعافى 90% من مصابى كورونا بعد تناول أدوية المناعة للأطفال
أبرز المواد
عاجل

المملكه تعلن عن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية قبل منع التجول

هزة أرضية فى الكويت نتيجة زلزال ضرب إيران

هزة أرضية فى الكويت نتيجة زلزال ضرب إيران

منوعات
المملكة تنظم بالشراكة مع الأمم المتحدة مؤتمر المانحين لليمن 2020م افتراضيًا الثلاثاء المقبل

المملكة تنظم بالشراكة مع الأمم المتحدة مؤتمر المانحين لليمن 2020م افتراضيًا الثلاثاء المقبل

أبرز المواد
الصحة توضح الفئات الأكثر خطورة للإصابة بكورونا

الصحة توضح الفئات الأكثر خطورة للإصابة بكورونا

أبرز المواد
“الصحة”: تسجيل 1581 إصابة جديدة بـ”كورونا” .. والإجمالي يرتفع إلى 81766

“الصحة”: تسجيل 1581 إصابة جديدة بـ”كورونا” .. والإجمالي يرتفع إلى 81766

أبرز المواد

إمارة نجران تعلن جاهزيتها لاستقبال الموظفين بحزمة من التدابير

إمارة نجران تعلن جاهزيتها لاستقبال الموظفين بحزمة من التدابير
http://almnatiq.net/?p=868667
المناطق - واس

أنهت إمارة منطقة نجران تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير المنطقة, استعداداتها لعودة العمل في ديوان الإمارة والمحافظات والمراكز، معلنة جاهزيتها نحو عودة آمنة للموظفين ابتداءً من الأحد المقبل.
وأوضح وكيل الإمارة حسن بن عبده العذيقي أن الإمارة فرضت حزمة التدابير لتأمين سلامة الموظفين؛ عقب اعتماد سمو أمير المنطقة خطة عودة العمل إليها، إذ جرى نصب بوابات للتعقيم الذاتي، وكاميرات حرارية لفحص الموظفين عند دخولهم، إلى جانب تغطية جميع المكاتب والممرات بلوازم التعقيم، وتأمين الكمامات لكل الموظفين.
كما جرى تعقيم جميع المداخل والمكاتب والصالات والممرات والأبواب، ضمن الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الإمارة لاستقبال موظفيها.

روابط ذات صلة

الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران
صحة نجران تكمل استعداداتها للكشف على المسافرين بمطار نجران

صحة نجران تكمل استعداداتها للكشف على المسافرين بمطار نجران
تجارة نجران تنفذ أكثر من 600 جولة رقابية للتأكد من وفرة السلع واستقرار أسعارها

تجارة نجران تنفذ أكثر من 600 جولة رقابية للتأكد من وفرة السلع واستقرار أسعارها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*