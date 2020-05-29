الصحة توضح الفئات الأكثر خطورة للإصابة بكورونا

المناطق - الرياض

أصدرت وزارة الصحة دليلاً للفئات الأكثر خطورة للإصابة فيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، بهدف عرض طرق الوقاية، والاحتياطات اللازمة لهذه الفئات.

وتناول الدليل الذي نشرته الوزارة بعدة لغات عبر منصتها التوعوية «عش بصحة» وحسابها في تويتر نصائح مهة لفئات «كبار السن، ومرضى السكري، ومرضى ارتفاع ضغط الدم، ومرضى القلب والأوعية الدموية، وذوي الأمراض الصدرية والتنفسية، والمصابين بنقص المناعة المكتسب، ومرضى الكلى المزمنة، ومرضى السرطان، والنساء الحوامل والمرضعات، وضعف المناعة، والمصابين بالسمنة الشديدة»، بهدف التعرف والتعامل مع الأعراض.

وقالت إن أكثر الناس عرضة للإصابة بفيروس كورونا وصعوبة التعامل معه هم:

كبار السن

وأصحاب الأمراض المزمنة

من مرضى السكري والضغط وأمراض القلب والأوعية الدموية

مرضى السرطان

الأشخاص الذين يتلقون العلاج المناعي أو علاجات الجسم المضاد المستمرة الأخرى للسرطان

الأشخاص الذين لديهم علاجات أخرى مستهدفة للسرطان يمكن أن تؤثر على جهاز المناعة ، مثل مثبطات بروتين كيناز أو مثبطات PARP

الأشخاص الذين خضعوا لنخاع العظم أو زرع الخلايا الجذعية في الأشهر الستة الماضية ، أو ما زالوا يتناولون أدوية كبت المناعة

الأشخاص الذين يعانون من أمراض صدرية تنفسية شديدة

الأشخاص الذين يعانون من أمراض نادرة وأخطاء في التمثيل الغذائي تولد زيادة كبيرة في خطر الإصابة بالعدوى (مثل نقص المناعة المشترك الشديد (SCID) ، وخلية منجلية متماثلة الزيجوت).

الأشخاص الذين يستخدمون علاجات كبت المناعة كافية لزيادة خطر الإصابة بالعدوى بشكل كبير.

النساء الحوامل المصابات بأمراض القلب، الخلقية أو المكتسبة.

وأوردت عدة نصائح للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس منها:

البقاء في المنزل في جميع الأوقات وتجنب أي اتصال وجهًا لوجه

الوقاية:

ابقى في المنزل.

ابتعد عن التجمعات.

تجنب الاتصال بشخص يعاني أعراض فيروس كورونا (COVID-19).

اغسل يديك بالماء والصابون باستمرار واستخدم معقمًا لليدين. بعد العطس أو السعال وقبل طهي الطعام أو تناوله

تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك بأيدٍ غير مغسولة

تجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص الذين لديهم أعراض

قم بتغطية الفم و الأنف عند السعال أو العطاس بالمنديل، أو داخل المرفق والحرص على غسل اليدين بالماء و الصابون لمدة ٤٠ ثانية أو المعقم الكحولي في حال عدم توفر الماء و الصابون لمدة 20 ثانية

نظف وطهر الأدوات والأسطح التي تلمسها بشكل متكرر في المنزل

استخدم التطبيقات لطلب احتياجاتك من غذاء ودواء.

استخدم التطبيقات لتوصيل وصفتك الطبية

لماذا؟

تظهر التقارير أن 8 من كل 10 حالات وفاة تحدث في الأفراد الذين يعانون من أمراض مزمنة واحد أو أكثر، من أمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم والسكري

أكثر من 50٪ من جميع الوفيات كانت تشمل الأشخاص الذين يبلغون من العمر 80 عامًا أو أكثر.

ويمكن الاطلاع على الدليل من الرابط