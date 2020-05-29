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أمير منطقة جازان يعتمد خطة عودة عمل موظفي إمارة المنطقة ومحافظاتها

أمير منطقة جازان يعتمد خطة عودة عمل موظفي إمارة المنطقة ومحافظاتها
http://almnatiq.net/?p=868687
المناطق - فضة عطيف

أعتمد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وبمتابعة سمو نائبه ، خطة العودة الآمنة لموظفي ومنسوبي الإمارة ومحافظات المنطقة, التي تتضمن تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والمعايير التشغيلية في بيئة عمل صحية تضمن صحة وسلامة الموظفين.
وأكد مدير العلاقات والاعلام بإمارة منطقة جازان عادل بن أحمد الزائري ، بأن سمو أمير منطقة جازان وافق على خطة عودة موظفي الإمارة وتأتي بحسب القرارات التي أصدرتها وزارة الداخلية والموارد البشرية والجهات ذات العلاقة في العودة تدريجياً إلى مقرات العمل, وفق المراحل المُعلنة في الأمر الكريم، مع التأكيد على تقيد الجميع بتطبيق جميع الاحترازات الوقائية والتدابير الصحية.

وأشار مدير العلاقات والاعلام بالإمارة، بأن سمو الأمير محمد بن ناصر ، وبمتابعة سمو نائبه ، وجه بتفعيل خدمات مركز الخدمة الشامل في الإمارة للرجال والنساء, واستقبال المستفيدين, وتقديم الخدمات لهم وفق الإجراءات والتدابير الوقائية, بالإضافة إلى مواصلة تقديم الخدمات عبر القنوات الرقمية.
والتي تشمل خطة عودة الموظفين لممارسة أعمالهم في ديوان الإمارة والمحافظات ابتداءً من الأحد المُقبل, بنظام ساعات الدوام المرنة، ووفقاً للنسب التشغيلية المعتمدة في الدليل الإجرائي التي تُطبّق على 3 مراحل متتابعة بنسبة 50٪ وتصل الاسبوع الثاني الى 75٪ , للوصول إلى مرحلة التشغيل الكامل بطاقة 100 ٪ بالتزامن مع نهاية شهر شوال الجاري.
وتأتي المرحلة التشغيلية الأولى وفقاً للأولوية التي تتطلب وجود الموظفين في مقر الإمارة مع مواصلة منهجية العمل عن بُعد للموظفين المشمولين في المرحلة الثانية والثالثة وفق متطلبات وآلية العمل.
وتشمل الخطة إعادة توزيع المكاتب, وتهيئة ممرات الدخول والخروج, والتقيد بآلية التباعد الاجتماعي, وتحقيق المسافات الآمنة بين الموظفين, وتوفير أدوات التعقيم, واجراء الفحوصات البصرية, وقياس العلامات الحيوية على الموظفين والمراجعين , والتنسيق مع الجهات الصحية في حالات الاشتباه أو الإصابة – لا قدر الله – لمعالجة الوضع الصحي, وتعزيز البرامج التوعية الصحية والتدابير الوقائية والسياسات الإجرائية الجديدة من خلال المنصات الإلكترونية.
مشيدا سموه ، بالقرارات التي أتخذها القيادة الحكيمة – حفظها الله – لعودة الحياة الى طبيعتها تدريجيا خلال الخطة الزمنية المحددة من قبل الجهات المختصة وذلك بتنفيذ كافة الاجراءات والالتزام بالتباعد وأخذ كافة الاحتياطات الصحية اللازمة وفقا للتعليمات لضمان سلامة الجميع .

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