أمانة الشرقية تُطلق ” مبادرة من أجل بيوت الله ” بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية لتطهير وتعطير المساجد للمصلين

الدمام - المناطق

إنفاذاً وامتثالاً لقرارات القيادة الرشيدة، وتحقيقاً للتكامل في الجهود المبذولة من أجل صحة وسلامة الإنسان، وفور صدور قرار عودة المصلين للمساجد، وجّه أمين المنطقة الشرقية بتفعيل مبادرة ” من أجل بيوت الله “، بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الاسلامية بالمنطقة الشرقية و فريق ” إماطة ” التطوعي، والتي تتضمن تعقيم وتطهير وتنظيف المساجد في مدن الحاضرة والمحافظات، التي تنفذها إدارة النظافة وكافة البلديات بالأمانة.

و أوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان، أن المبادرة جاءت لتنظيف المساجد امتثالاً لما أقرّته الحكومة الرشيدة بإعادة استئناف الصلاة في المساجد وعودة الحياة الطبيعية لها، مُشيراً إلى أن المبادرة كانت قد تضمّنت تنظيف مداخل المساجد، تنظيف وتعقيم بوابات المساجد، تنظيف وتعقيم ساحات المساجد والجوامع، كنس وتعطير موكيت المسجد، وتوفير حاويات للكتب الدينية لكل مسجد.

وكشف الصفيان في ذات السياق عن بدء الأمانة لخطة عمل متكاملة للمساجد منذ صدور قرار عودة المصلين، تتضمن التعقيم والتطهير والتنظيف في مدن الحاضرة ومحافظات المنطقة، وذلك بتوجيه من أمين المنطقة الشرقية بتكثيف أعمال الإصحاح البيئي في كافة الساحات والمواقف، للجوامع والمساجد تمهيداً وتجهيزاً للصلاة فيها، مؤكداً على حرص الأمانة وبذلها كافة امكانياتها للتنظيف والتطهير والتعطير، من خلال تشغيل مقاولي النظافة، والوقوف على كافة المساجد والجوامع.

وأضاف: كما ستقِف الأمانة على خطتها وآلية استمرارها للحد من انتشار الفايروس، حيث تم تشكيل فرق عمل لمتابعة ذلك، وإعداد خطة كاملة بصفة يومية، وأنها لن تدخّر جُهداً لتوفير البيئة الآمنة والصحية للمواطنين والمقيمين في كافة المواقع.