احدث الأخبار

مجلس الوزراء يوافق على تعديل مواد في نظام الرعاية الصحية النفسية
أبرز المواد
 إنجلترا تحدد موعد عودة بطولة الكأس ونهائي ويمبلي “المرتقب”
أبرز المواد
 وزير الشؤون الإسلامية يتفقد عدداً من المساجد والجوامع بمدينة الرياض للتأكد من جاهزيتها قبل إعادة فتح المساجد الأحد القادم
أبرز المواد
 “الصحة” تنفذ المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل انتشار فيروس كورونا .. فحص الأشخاص داخل السيارات
أبرز المواد
 “البيئة” تستكشف وتعالج 369 ألف هكتار من الجراد الصحراوي وتعلن انتهاء الموسم الربيعي 2020
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تطبق حزمة إجراءات احترازية إضافية لمواجهة “كورونا “
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية تُطلق ” مبادرة من أجل بيوت الله ” بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية لتطهير وتعطير المساجد للمصلين
المنطقة الشرقية
 أمير منطقة جازان يعتمد خطة عودة عمل موظفي إمارة المنطقة ومحافظاتها
منطقة جازان
 هزة أرضية فى الكويت نتيجة زلزال ضرب إيران
منوعات
 المملكة تنظم بالشراكة مع الأمم المتحدة مؤتمر المانحين لليمن 2020م افتراضيًا الثلاثاء المقبل
أبرز المواد
 الصحة توضح الفئات الأكثر خطورة للإصابة بكورونا
أبرز المواد
 “الصحة”: تسجيل 1581 إصابة جديدة بـ”كورونا” .. والإجمالي يرتفع إلى 81766
أبرز المواد
عاجل

المملكه تعلن عن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية قبل منع التجول

مجلس الوزراء يوافق على تعديل مواد في نظام الرعاية الصحية النفسية

مجلس الوزراء يوافق على تعديل مواد في نظام الرعاية الصحية النفسية

أبرز المواد
إنجلترا تحدد موعد عودة بطولة الكأس ونهائي ويمبلي “المرتقب”

إنجلترا تحدد موعد عودة بطولة الكأس ونهائي ويمبلي “المرتقب”

أبرز المواد
وزير الشؤون الإسلامية يتفقد عدداً من المساجد والجوامع بمدينة الرياض للتأكد من جاهزيتها قبل إعادة فتح المساجد الأحد القادم

وزير الشؤون الإسلامية يتفقد عدداً من المساجد والجوامع بمدينة الرياض للتأكد من جاهزيتها قبل إعادة فتح المساجد الأحد القادم

أبرز المواد
“الصحة” تنفذ المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل انتشار فيروس كورونا .. فحص الأشخاص داخل السيارات

“الصحة” تنفذ المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل انتشار فيروس كورونا .. فحص الأشخاص داخل السيارات

أبرز المواد

أمانة الشرقية تطبق حزمة إجراءات احترازية إضافية لمواجهة “كورونا “

أمانة الشرقية تطبق حزمة إجراءات احترازية إضافية لمواجهة “كورونا “
http://almnatiq.net/?p=868698
الدمام - المناطق

بدأت أمانة المنطقة الشرقية في تنفيذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس “كورونا ” والتي تشمل المرحلة الأولى من عودة الحياة لطبيعتها والتي تتضمن المحلات والأسواق التجارية ومحلات بيع المواد الغذائية والمتاجر والمستودعات .

وذكر المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان في بيان صحافي: أن الإجراءات الاحترازية الوقائية تمثلت في إلزام المنشآت بقياس درجة حرارة العملاء، وإلزامهم بارتداء الكمامات قبل الدخول، وكذلك تطهير المنتجات بعد شرائها، فيما تم منع اصطحاب أكثر من شخص واحد عند التسوق وعدم السماح بحضور الأشخاص المعرضة لخطر العدوى إلى المحلات والأسواق التجارية، إضافة الى الالتزام بتطبيق احترازات التسليم مثل: تفادي استخدام النقد قدر الإمكان، وتطبيق مسافة التباعد الجسدي داخل المركز التجاري وصناديق المحاسبة .

وأشار إلى أن الإجراءات الاحترازية شملت أيضا العاملين من خلال قياس درجة الحرارة عند المداخل قبل الدخول ووضع الملصقات الأرضية لتنظيم الطوابير، و وضع لوحة توضح الطاقة الاستيعابية للمحل، وكذلك تجهيز غرف للعزل وقياس درجة الحرارة للعاملين وعزل من ترتفع حرارته وإحالته إلى الجهات المعنية، و وضع لوحات تتضمن تعليمات ارشادية لتوعية العملاء والعاملين داخل المركز التجاري بالتعليمات الوقائية على أن تكون بعدة لغات فيما تم التأكيد على عدم بقاء العملاء أكثر من ساعتين في المتجر وتعيين مدير برتوكول لتطبيق واتباع تطبيق الإجراءات الوقائية، وتوفير سجل خاص للعاملين بالمنشأة مدون به قياس درجات الحرارة لكل عامل يوميا وضرورة وجود مسافة آمنة (٢م) بين العاملين قبل دخولهم ومباشرة العمل داخل المنشأة و تنظيم الدخول والخروج للزوار، والتأكد من قياس درجة الحرارة للزوار، إضافة الى التأكد من التزام العاملين بالتقيد بلبس الكمامات والقفازات والزي الموحد أثناء العمل.

وأشار الى أن الإجراءات الوقائية للمواد الغذائية تضمنت تطهير الشحنات الواردة قبل التخزين وتغطية البضائع المكشوفة وتنظيف وحدات التبريد وحاويات النقل .

كما تم إلزام المتاجر والمستودعات بالحفاظ على مساقة التباعد الجسدي و استخدام طلاء الأرضيات عند السلالم المتحركة لضمان وجود مسافة ٦ درجات بين الأفراد وتحديد عدد الأشخاص عند استخدام المصاعد، و تطبيق إجراءات التعقيم في المنشأة وتطهير المرافق وجميع الأسطح وتطهير عربات وسلال التسوق وتوفير مطهر لليدين عند مداخل المحلات التجارية، و التخلص من المواد التي يتشارك العاملون باستخدامها، وتعطيل كل ما يعمل باللمس من شاشات وحاويات النفايات، وتوفير سلال مهملات تعمل دون الحاجة للمس في مواقف السيارات، وكذلك تطهير الأرضيات والحرص على نظافتها التأكد من نظافة المنطقة المحيطة بالمنشأة.

وأكد الصفيان أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود أمانة المنطقة الشرقية الاحترازية الرامية لتأمين صحة وسلامة المجتمع، وضمان أعلى مستويات الحماية لجميع أفراده، لمواجهة انتشار فيروس “كورونا” بمدن ومحافظات المنطقة، لافتا الى أن الفرق الميدانية الرقابية تعمل على مدار الساعة لضمان تحقيق أعلى معدلات السلامة الغذائية والصحية للمواطن والمقيم، إضافة الى أن الأمانة حرصت على تقديم معلومات توعوية تثقيفية حول تطبيق الإجراءات الاحترازية ليستفيد منها الجميع من خلال جميع قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بها وعبر توزيع الملصقات التوعوية الارشادية، وكذلك عبر الشاشات الالكترونية الخاصة بها والمنتشرة في الشوارع والطرقات الرئيسية بهدف إيصال الرسائل التوعوية لجميع المستفيدين .

وشدد على أن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، وجه كافة الوكالات والإدارات بتنفيذ كافة الخطط الاحترازية والوقائية في مختلف مدن ومحافظات المنطقة، والتي من شأنها تعزيز الثقافة التوعوية التي تسهم في الحد من انتشار الفيروس، والمحافظة على أرواح الجميع، انطلاقًا من تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية، ونقل شعور المسؤولية لكل فرد تجاه الوطن.

روابط ذات صلة

أمانة الشرقية تُطلق ” مبادرة من أجل بيوت الله ” بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية لتطهير وتعطير المساجد للمصلين

أمانة الشرقية تُطلق ” مبادرة من أجل بيوت الله ” بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية لتطهير وتعطير المساجد للمصلين
أمانة الشرقية : لا انبعاثات من مردم النفايات

أمانة الشرقية : لا انبعاثات من مردم النفايات
المركز الطبي في الهيئة الملكية بينبع يبدأ تشغيل أجهزة الكشف عن فيروس كورونا

المركز الطبي في الهيئة الملكية بينبع يبدأ تشغيل أجهزة الكشف عن فيروس كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*