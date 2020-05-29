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“الصحة” تنفذ المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل انتشار فيروس كورونا .. فحص الأشخاص داخل السيارات

“الصحة” تنفذ المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل انتشار فيروس كورونا .. فحص الأشخاص داخل السيارات

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“الصحة” تنفذ المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل انتشار فيروس كورونا .. فحص الأشخاص داخل السيارات

“الصحة” تنفذ المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل انتشار فيروس كورونا .. فحص الأشخاص داخل السيارات
http://almnatiq.net/?p=868704
المناطق - واس

بدأت وزارة الصحة، اليوم، تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل انتشار فيروس كورونا “كوفيد 19″، وذلك في مكة الكرمة والمدينة المنورة كخطوة أولى، وستتبعها الرياض الأسبوع القادم، ثم تليها باقي المناطق بمشيئة الله.
وكانت الصحة قد أعلنت مؤخراً عزمها إطلاق المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل الانتشار العام لفيروس كورونا المستجد في المملكة؛ حيث يأتي ذلك تواصلاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقوم بها لمنع انتشار الفيروس حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
وأكدت أن المرحلة الثالثة لن تشمل الفحص داخل المنازل، أو زيارة المساكن؛ بل سيتم تنفيذها عبر منافذ عدة؛ منها فحص الأشخاص داخل السيارات عبر مراكز مخصصة جرى إنشاؤها في مدن عدة، وكذلك الفحص في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وسيتاح للمواطنين والمقيمين حجز مواعيد لعمل العينات بأنفسهم عبر التطبيق الإلكتروني “صحتي”.

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