احدث الأخبار

إنجلترا تحدد موعد عودة بطولة الكأس ونهائي ويمبلي “المرتقب”
أبرز المواد
 وزير الشؤون الإسلامية يتفقد عدداً من المساجد والجوامع بمدينة الرياض للتأكد من جاهزيتها قبل إعادة فتح المساجد الأحد القادم
أبرز المواد
 “الصحة” تنفذ المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل انتشار فيروس كورونا .. فحص الأشخاص داخل السيارات
أبرز المواد
 “البيئة” تستكشف وتعالج 369 ألف هكتار من الجراد الصحراوي وتعلن انتهاء الموسم الربيعي 2020
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تطبق حزمة إجراءات احترازية إضافية لمواجهة “كورونا “
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية تُطلق ” مبادرة من أجل بيوت الله ” بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية لتطهير وتعطير المساجد للمصلين
المنطقة الشرقية
 أمير منطقة جازان يعتمد خطة عودة عمل موظفي إمارة المنطقة ومحافظاتها
منطقة جازان
 هزة أرضية فى الكويت نتيجة زلزال ضرب إيران
منوعات
 المملكة تنظم بالشراكة مع الأمم المتحدة مؤتمر المانحين لليمن 2020م افتراضيًا الثلاثاء المقبل
أبرز المواد
 الصحة توضح الفئات الأكثر خطورة للإصابة بكورونا
أبرز المواد
 “الصحة”: تسجيل 1581 إصابة جديدة بـ”كورونا” .. والإجمالي يرتفع إلى 81766
أبرز المواد
 إمارة نجران تعلن جاهزيتها لاستقبال الموظفين بحزمة من التدابير
منطقة نجران
عاجل

المملكه تعلن عن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية قبل منع التجول

إنجلترا تحدد موعد عودة بطولة الكأس ونهائي ويمبلي “المرتقب”

إنجلترا تحدد موعد عودة بطولة الكأس ونهائي ويمبلي “المرتقب”

أبرز المواد
وزير الشؤون الإسلامية يتفقد عدداً من المساجد والجوامع بمدينة الرياض للتأكد من جاهزيتها قبل إعادة فتح المساجد الأحد القادم

وزير الشؤون الإسلامية يتفقد عدداً من المساجد والجوامع بمدينة الرياض للتأكد من جاهزيتها قبل إعادة فتح المساجد الأحد القادم

أبرز المواد
“الصحة” تنفذ المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل انتشار فيروس كورونا .. فحص الأشخاص داخل السيارات

“الصحة” تنفذ المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل انتشار فيروس كورونا .. فحص الأشخاص داخل السيارات

أبرز المواد
“البيئة” تستكشف وتعالج 369 ألف هكتار من الجراد الصحراوي وتعلن انتهاء الموسم الربيعي 2020

“البيئة” تستكشف وتعالج 369 ألف هكتار من الجراد الصحراوي وتعلن انتهاء الموسم الربيعي 2020

أبرز المواد

إنجلترا تحدد موعد عودة بطولة الكأس ونهائي ويمبلي “المرتقب”

إنجلترا تحدد موعد عودة بطولة الكأس ونهائي ويمبلي “المرتقب”
http://almnatiq.net/?p=868714
المناطق - وكالات

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، يوم الجمعة، استئناف مسابقة الكأس أواخر الشهر المقبل، بعد توقفها منذ مارس، بسبب فيروس كورونا المستجد، كما كشفت عن نهائي البطولة المرتقب.

وقرر الاتحاد الإنجليزي أن تقام مباراة كأس الاتحاد النهائية في الأول من أغسطس، وذلك غداة إعلان رابطة الدوري استئناف مبارياته اعتبارا من موعد أولي هو 17 يونيو.

وتوقفت مسابقة الكأس قبل انطلاق الدور ربع النهائي بسبب جائحة “كوفيد-19″، إلا ان المنظمين يأملون في استئنافها تزامنا مع عودة مباريات الدوري الممتاز.

وستقام المباريات الأربع لربع النهائي السبت والأحد 27 و28 يونيو، فيما لم يتم بعد تحديد ما إذا كانت المواجهات ستقام على ملاعب الفرق التي كان من المقرر ان تستضيفها، أو على ملاعب محايدة.

ويلتقي تشلسي مع ليتسر سيتي، فيما يواجه مانشستر سيتي حامل اللقب فريق نيوكاسل، ويلعب شيفيلد يونايتد مع أرسنال ومانشستر يونايتد مع نوريتش.

وسيقام الدور نصف النهائي في 11 و12 يوليو، على أن يستضيف ملعب ويمبلي في لندن المباراة النهائية في الأول من أغسطس.

وستقام كل المباريات خلف أبواب موصدة بوجه الجماهير.

وسيتشكل استكمال المسابقة دفعة للاتحاد من الناحية المادية، بعدما حذّر رئيسه التنفيذي مارك بولينغهام في أبريل الفائت من خسائر للاتحاد قد تصل إلى 184 مليون دولار في حال تعذّر استكمال المسابقة.

وقال بولينغهام الجمعة “يسعدنا التوصل الى اتفاق لموعد مبدئي لاستئناف موسم 2019-2020 من كأس إنجلترا. شكلت المسابقة جزءا لا يتجزأ من روزنامة كرة القدم الإنجليزية منذ ما يقارب من 150 عاما، ونود أن نشكر مسؤولي وأندية الدوري الممتاز على دعمهم لتحديد مواعيد المباريات المتبقية خلال هذه الفترة الاستثنائية”.

وتابع “لقد كانت فترة صعبة للعديد من الاشخاص وفي وقت تعتبر (العودة) خطوة ايجابية، يعتمد تاريخ الاستئناف على الالتزام بإجراءات السلامة. تبقى صحة وسلامة اللاعبين، الموظفين والجماهير أولويتنا”.

روابط ذات صلة

وزير الشؤون الإسلامية يتفقد عدداً من المساجد والجوامع بمدينة الرياض للتأكد من جاهزيتها قبل إعادة فتح المساجد الأحد القادم

وزير الشؤون الإسلامية يتفقد عدداً من المساجد والجوامع بمدينة الرياض للتأكد من جاهزيتها قبل إعادة فتح المساجد الأحد القادم
“الصحة” تنفذ المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل انتشار فيروس كورونا .. فحص الأشخاص داخل السيارات

“الصحة” تنفذ المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل انتشار فيروس كورونا .. فحص الأشخاص داخل السيارات
“البيئة” تستكشف وتعالج 369 ألف هكتار من الجراد الصحراوي وتعلن انتهاء الموسم الربيعي 2020

“البيئة” تستكشف وتعالج 369 ألف هكتار من الجراد الصحراوي وتعلن انتهاء الموسم الربيعي 2020

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*