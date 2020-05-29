احدث الأخبار

مجلس الوزراء يوافق على تعديل مواد في نظام الرعاية الصحية النفسية
أبرز المواد
 إنجلترا تحدد موعد عودة بطولة الكأس ونهائي ويمبلي “المرتقب”
أبرز المواد
 وزير الشؤون الإسلامية يتفقد عدداً من المساجد والجوامع بمدينة الرياض للتأكد من جاهزيتها قبل إعادة فتح المساجد الأحد القادم
أبرز المواد
 “الصحة” تنفذ المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل انتشار فيروس كورونا .. فحص الأشخاص داخل السيارات
أبرز المواد
 “البيئة” تستكشف وتعالج 369 ألف هكتار من الجراد الصحراوي وتعلن انتهاء الموسم الربيعي 2020
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تطبق حزمة إجراءات احترازية إضافية لمواجهة “كورونا “
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية تُطلق ” مبادرة من أجل بيوت الله ” بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية لتطهير وتعطير المساجد للمصلين
المنطقة الشرقية
 أمير منطقة جازان يعتمد خطة عودة عمل موظفي إمارة المنطقة ومحافظاتها
منطقة جازان
 هزة أرضية فى الكويت نتيجة زلزال ضرب إيران
منوعات
 المملكة تنظم بالشراكة مع الأمم المتحدة مؤتمر المانحين لليمن 2020م افتراضيًا الثلاثاء المقبل
أبرز المواد
 الصحة توضح الفئات الأكثر خطورة للإصابة بكورونا
أبرز المواد
 “الصحة”: تسجيل 1581 إصابة جديدة بـ”كورونا” .. والإجمالي يرتفع إلى 81766
أبرز المواد
عاجل

المملكه تعلن عن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية قبل منع التجول

مجلس الوزراء يوافق على تعديل مواد في نظام الرعاية الصحية النفسية

مجلس الوزراء يوافق على تعديل مواد في نظام الرعاية الصحية النفسية

أبرز المواد
إنجلترا تحدد موعد عودة بطولة الكأس ونهائي ويمبلي “المرتقب”

إنجلترا تحدد موعد عودة بطولة الكأس ونهائي ويمبلي “المرتقب”

أبرز المواد
وزير الشؤون الإسلامية يتفقد عدداً من المساجد والجوامع بمدينة الرياض للتأكد من جاهزيتها قبل إعادة فتح المساجد الأحد القادم

وزير الشؤون الإسلامية يتفقد عدداً من المساجد والجوامع بمدينة الرياض للتأكد من جاهزيتها قبل إعادة فتح المساجد الأحد القادم

أبرز المواد
“الصحة” تنفذ المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل انتشار فيروس كورونا .. فحص الأشخاص داخل السيارات

“الصحة” تنفذ المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل انتشار فيروس كورونا .. فحص الأشخاص داخل السيارات

أبرز المواد

مجلس الوزراء يوافق على تعديل مواد في نظام الرعاية الصحية النفسية

مجلس الوزراء يوافق على تعديل مواد في نظام الرعاية الصحية النفسية
http://almnatiq.net/?p=868717
المناطق - الرياض

نشرت الجريدة الرسمية «أم القرى»، اليوم الجمعة، موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض مواد نظام الرعاية الصحية النفسية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/65) وتاريخ 20-9-1435هـ.

ووفق الجريدة الرسمية، تقرر تعديل اختصاصات مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية، بتكوين «لجان من أعضاء المجلس، أو من غيرهم من ذوي الخبرة أو الاختصاص؛ لمراجعة قرارات الدخول الإلزامي إذا دعت الحاجة إلى ذلك».

وبحسب التعديلات الواردة: يتم «حذف الفقرة (1) من المادة (السابعة) الخاصة باختصاصات مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية»، ووضع «وكيل الوزارة للخدمات العلاجية بوزارة الصحة رئيسًا»، و«وكيل مساعد لخدمات المستشفيات بوزارة الصحة عضوًا ونائبًا للرئيس»، و«مدير عام الصحة النفسية والخدمة الاجتماعية عضوًا وأمينًا للمجلس».

وتضمنت التعديلات، إضافة فقـرة «ممثـل مـن وزارة العـدل عضوًا، وإضافة نص على وجود: «ممـثل مـن وزارة الداخلية عضوًا»، و«ممثل النيابة العامة عضوًا».

وشملت التعديلات، إحلال عبارة، «مساعد مدير الشؤون الصحية للخدمات العلاجية» محل عبارة «مستشار شرعي من وزارة العدل»، وإحلال عبارة «طبيبان نفسيان بدرجة استشاري» محل عبارة «طبيبان نفسيان على الأقل، أحدهما بدرجة استشاري».

وبحسب التعديلات، يعين وزير الصحة – أو من يفوضه – السكرتارية اللازمة لعمل المجلس، ويحدد مكافآت أعضائه وإجراءات عمله، وإضافة فقرات تتضمن وضع ممثلين لوزارتي العدل والداخلية ومستشار نظامي من وزارة الصحة.

وجاء نص التعديلات كالتالي:

أولًا: تعديل المادة (الرابعة) الخاصة باختصاصات مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية وذلك على النحو الآتي:

1-حذف الفقرة (2).

2-إضافة عبارة «إذا دعت الحاجة إلى ذلك» إلى الفقرة (7) – التي أصبحت الفقرة (6) بعد تعديل المادة – لتصبح بالنص الآتي : «تكوين لجان من أعضاء المجلس، أو من غيرهم من ذوي الخبرة أو الاختصاص؛ لمراجعة قرارات الدخول الإلزامي إذا دعت الحاجة إلى ذلك».

ثانيـــًـا: حذف الفقرة (1) من المادة (السابعة) الخاصة باختصاصات مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثالـثــــًا: تعديل المادة (الثالثة) الخاصة بمجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية، وذلك على النحو الآتي:

1-تعديل الفقرة (1/أ)، لتصبح بالنص الآتي: «وكيل الوزارة للخدمات العلاجية بوزارة الصحة رئيسًا».

2-تعديل الفقرة (2/أ) ، لتصبح بالنص الآتي: «وكيل مساعد لخدمات المستشفيات بوزارة الصحة عضواً ونائباً للرئيس».

3-تعديل الفقرة (3/أ) ، لتصبح بالنص الآتي: «مدير عام الصحة النفسية والخدمة الاجتماعية عضوًا وأمينًا للمجلس».

4-إضافـة فقـرة (الفقـرة رقـم (10/أ) ، بالنص الآتي: «ممثـل مـن وزارة العـدل عضوًا».

5- إضافة فقـرة (الفقـرة رقـم (11/أ) ، بالنص الآتي: «ممـثل مـن وزارة الداخلية عضواً».

6- إضافـة فقـرة (الفقـرة رقـم (12/أ) ، بالنص الآتي: «ممثل مـن النيابة العامة عضواً».

رابعـــًا: تعديل المادة (السادسة)الخاصة بمجالس المراقبة المحلية للرعاية الصحية النفسية، وذلك على النحو الآتي:

1-إحلال عبارة «مساعد مدير الشؤون الصحية للخدمات العلاجية» محل عبارة «مستشار شرعي من وزارة العدل» الواردة في الفقرة (1/أ).

2-إحلال عبارة «مدير إدارة الصحة النفسية والخدمة الاجتماعية عضواً وأميناً» محل عبارة «مستشار من وزارة الداخلية عضواً ونائباً للرئيس» الواردة في الفقرة (2/أ).

3-إحلال عبارة «طبيبان نفسيان بدرجة استشاري» محل عبارة «طبيبان نفسيان على الأقل، أحدهما بدرجة استشاري» الواردة في الفقرة (3/أ).

4-إضافة فقرة (الفقرة رقم (7/أ) بالنص الآتي: «ممثل من وزارة العدل عضوا».

5-إضـافـة فقـرة (الفقـرة رقـم (8/أ) بالنص الآتي: «ممثـل مـن وزارة الداخليـة عضوا».

6- إضافـة فقـرة (الفقرة رقم (9/أ) بالنص الآتي: «مستشار نظامي من وزارة الصحة عضواً».

7-إحلال كلمة (ثلاث) محل كلمة «أربع» الواردة في الفقرة (ب) ، لتصبح الفقرة بالنص الآتي: «مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات، ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد مماثلة».

8-إضافة عبارة «أو من يفوضه» إلى الفقرة (ج)، لتصبح الفقرة بالنص الآتي: «يعين وزير الصحة – أو من يفوضه – السكرتارية اللازمة لعمل المجلس، ويحدد مكافآت أعضائه وإجراءات عمله».

خامسًا: إضافة فقرة (الفقرة (ح)إلى المادة (الثامنة) الخاصة باجتماعات مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية، بالنص الآتي: «يعين المجلس نائباً للرئيس من بين أعضائه في أول اجتماع له».

روابط ذات صلة

إنجلترا تحدد موعد عودة بطولة الكأس ونهائي ويمبلي “المرتقب”

إنجلترا تحدد موعد عودة بطولة الكأس ونهائي ويمبلي “المرتقب”
وزير الشؤون الإسلامية يتفقد عدداً من المساجد والجوامع بمدينة الرياض للتأكد من جاهزيتها قبل إعادة فتح المساجد الأحد القادم

وزير الشؤون الإسلامية يتفقد عدداً من المساجد والجوامع بمدينة الرياض للتأكد من جاهزيتها قبل إعادة فتح المساجد الأحد القادم
“الصحة” تنفذ المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل انتشار فيروس كورونا .. فحص الأشخاص داخل السيارات

“الصحة” تنفذ المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل انتشار فيروس كورونا .. فحص الأشخاص داخل السيارات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*