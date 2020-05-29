احدث الأخبار

أمير منطقة الباحة يعتمد خطة استئناف عمل موظفي إمارة المنطقة ومحافظاتها
منطقة الباحة
 “الأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من منطقة تبوك
منطقة تبوك
 كورونا تعود لإيران مجددا وتسجل أعلى عدد إصابات يومية منذ شهرين
أبرز المواد
 وزير العدل يوجه بإطلاق خدمة “التقاضي عن بعد” ويقر دليلها الإجرائي
أبرز المواد
 شاهد.. شرطة الرياض تقبض على متهم بسرقة أجهزة صراف آلي ومراكز تجارية
منطقة الرياض
 “الجمارك” تنشر قائمة بالسلع المقرر رفع رسومها اعتبارًا من 10 يونيو
أبرز المواد
 مجلس الوزراء يوافق على تعديل مواد في نظام الرعاية الصحية النفسية
أبرز المواد
 إنجلترا تحدد موعد عودة بطولة الكأس ونهائي ويمبلي “المرتقب”
أبرز المواد
 وزير الشؤون الإسلامية يتفقد عدداً من المساجد والجوامع بمدينة الرياض للتأكد من جاهزيتها قبل إعادة فتح المساجد الأحد القادم
أبرز المواد
 “الصحة” تنفذ المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل انتشار فيروس كورونا .. فحص الأشخاص داخل السيارات
أبرز المواد
 “البيئة” تستكشف وتعالج 369 ألف هكتار من الجراد الصحراوي وتعلن انتهاء الموسم الربيعي 2020
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تطبق حزمة إجراءات احترازية إضافية لمواجهة “كورونا “
المنطقة الشرقية
عاجل

المملكه تعلن عن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية قبل منع التجول

أمير منطقة الباحة يعتمد خطة استئناف عمل موظفي إمارة المنطقة ومحافظاتها

أمير منطقة الباحة يعتمد خطة استئناف عمل موظفي إمارة المنطقة ومحافظاتها

منطقة الباحة
“الأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من منطقة تبوك

“الأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من منطقة تبوك

منطقة تبوك
كورونا تعود لإيران مجددا وتسجل أعلى عدد إصابات يومية منذ شهرين

كورونا تعود لإيران مجددا وتسجل أعلى عدد إصابات يومية منذ شهرين

أبرز المواد
وزير العدل يوجه بإطلاق خدمة “التقاضي عن بعد” ويقر دليلها الإجرائي

وزير العدل يوجه بإطلاق خدمة “التقاضي عن بعد” ويقر دليلها الإجرائي

أبرز المواد

وزير العدل يوجه بإطلاق خدمة “التقاضي عن بعد” ويقر دليلها الإجرائي

وزير العدل يوجه بإطلاق خدمة “التقاضي عن بعد” ويقر دليلها الإجرائي
http://almnatiq.net/?p=868727
المناطق - واس

وجه معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإطلاق خدمة “التقاضي عن بعد” وإقرار دليلها الإجرائي، وذلك ضمن جهود الوزارة لاستكمال منظومة التحول الرقمي ودعم سرعة الإنجاز وجودة المخرجات، وتفعيل وتكامل مسار التقاضي الإلكتروني.
وستتضمن خدمة “التقاضي عن بعد” جميع إجراءات التقاضي المنصوص عليها في الأنظمة التي يمكن تطبيقها إلكترونياً، كتبادل المذكرات وتقديم المستندات والمحررات وعقد جلسة الترافع الإلكتروني والمرافعة عن بعد عبر الاتصال المرئي، والنطق بالحكم واستلام نسخة الحكم والاعتراض عليه أمام المحكمة الأعلى درجة، وذلك عبر منصة ” التقاضي عن بعد” الخاصة بالوزارة.
وأكدت الوزارة أن خدمة التقاضي عن بعد تحافظ على الضمانات القضائية كافة وفق حوكمة تضمن تحقيق تلك الضمانات بما يتناسب مع طبيعة هذا المسار.
وسيجري عقد الجلسات عن بعد عن طريق نوعين من التقاضي هما: “الترافع الإلكتروني” الذي سيمكن الدائرة وأطراف الدعوى من الترافع الكتابي، وتبادل المذكرات، وإيداعها، بالإضافة إلى توجيه الأسئلة من الدائرة والإجابة عنها كتابياً من قبل الأطراف وإرفاق مستنداتهم.
فيما سيكون النوع الآخر من الخدمة “جلسة المرافعة عبر الاتصال المرئي” التي ستمكن الدائرة القضائية من عقد جلسة مرئية بالصوت والصورة يحضرها الأطراف عبر وسائل الاتصال المعتمدة من الوزارة، ويتم فيها مناقشة الأطراف، واستكمال إجراءات التقاضي والنطق بالأحكام.
ويأتي إطلاق هذه الخدمة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيد وتحسين تجربته، وبعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء.

روابط ذات صلة

كورونا تعود لإيران مجددا وتسجل أعلى عدد إصابات يومية منذ شهرين

كورونا تعود لإيران مجددا وتسجل أعلى عدد إصابات يومية منذ شهرين
“الجمارك” تنشر قائمة بالسلع المقرر رفع رسومها اعتبارًا من 10 يونيو

“الجمارك” تنشر قائمة بالسلع المقرر رفع رسومها اعتبارًا من 10 يونيو
مجلس الوزراء يوافق على تعديل مواد في نظام الرعاية الصحية النفسية

مجلس الوزراء يوافق على تعديل مواد في نظام الرعاية الصحية النفسية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*