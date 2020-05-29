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كورونا تعود لإيران مجددا وتسجل أعلى عدد إصابات يومية منذ شهرين

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كورونا تعود لإيران مجددا وتسجل أعلى عدد إصابات يومية منذ شهرين

كورونا تعود لإيران مجددا وتسجل أعلى عدد إصابات يومية منذ شهرين
http://almnatiq.net/?p=868730

أعلنت السلطات الإيرانية، الجمعة، قفزة كبيرة في عدد الإصابات اليومية بـمرض كوفيد-19 هي الأعلى منذ نحو شهرين، وحذرت من أن الوضع يزداد سوءا في بعض المناطق.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، خلال مؤتمره الصحفي اليومي، إنه تم تسجيل 2819 إصابة جديدة مؤكدة، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 146668 منذ إعلان أول حالة منتصف فبراير الماضي.

وشهد عدد الإصابات ارتفاعا شبه مستمر منذ 2 مايو الجاري، تاريخ إعلان أدنى حصيلة خلال شهرين، لكن لم تشهد إيران ارتفاعا مشابها منذ بداية أبريل الماضي.

وبدأت البلاد منتصف أبريل تخفيف القيود والتدابير المفروضة لاحتواء تفشي الوباء. وسمحت للمطاعم باستقبال الزبائن هذا الأسبوع.

ووفق جهانبور، سجلت 50 وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 7677 وفاة.

ولا تزال محافظة خوزستان مصنفة حمراء، أي أنها في أعلى مستوى خطر وفق ترتيب وضعته السلطات.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة أن “محافظات خراسان رضوي، أذربيجان الغربية والشرقية، لرستان، كردستان، كرمانشاه، هرمزغان ومازندران، جميعها في وضع حرج أيضا”.

ويعتبر خبراء أجانب عدة ومسؤولون إيرانيون أن الأرقام الرسمية المعلن عنها هي أقل من الأرقام الحقيقية.

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