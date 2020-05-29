احدث الأخبار

استعدادات مطار الملك فهد الدولي لاستئناف الرحلات الداخلية
المنطقة الشرقية
 محافظة جدة تشهد انسيابية في الحركة مع بدء تطبيق أمر التجول الجزئي
منطقة مكة المكرمة
 الصحة العالمية: نتوقع موجة ثانية وثالثة من كورونا
أبرز المواد
 تحد جديد .. البيت الأبيض يعيد نشر تغريدة ترمب “العنيفة”
أبرز المواد
 أمير منطقة الباحة يعتمد خطة استئناف عمل موظفي إمارة المنطقة ومحافظاتها
منطقة الباحة
 “الأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من منطقة تبوك
منطقة تبوك
 كورونا تعود لإيران مجددا وتسجل أعلى عدد إصابات يومية منذ شهرين
أبرز المواد
 وزير العدل يوجه بإطلاق خدمة “التقاضي عن بعد” ويقر دليلها الإجرائي
أبرز المواد
 شاهد.. شرطة الرياض تقبض على متهم بسرقة أجهزة صراف آلي ومراكز تجارية
منطقة الرياض
 “الجمارك” تنشر قائمة بالسلع المقرر رفع رسومها اعتبارًا من 10 يونيو
أبرز المواد
 مجلس الوزراء يوافق على تعديل مواد في نظام الرعاية الصحية النفسية
أبرز المواد
 إنجلترا تحدد موعد عودة بطولة الكأس ونهائي ويمبلي “المرتقب”
أبرز المواد
عاجل

المملكه تعلن عن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية قبل منع التجول

استعدادات مطار الملك فهد الدولي لاستئناف الرحلات الداخلية

استعدادات مطار الملك فهد الدولي لاستئناف الرحلات الداخلية

المنطقة الشرقية
محافظة جدة تشهد انسيابية في الحركة مع بدء تطبيق أمر التجول الجزئي

محافظة جدة تشهد انسيابية في الحركة مع بدء تطبيق أمر التجول الجزئي

منطقة مكة المكرمة
الصحة العالمية: نتوقع موجة ثانية وثالثة من كورونا

الصحة العالمية: نتوقع موجة ثانية وثالثة من كورونا

أبرز المواد
تحد جديد .. البيت الأبيض يعيد نشر تغريدة ترمب “العنيفة”

تحد جديد .. البيت الأبيض يعيد نشر تغريدة ترمب “العنيفة”

أبرز المواد

استعدادات مطار الملك فهد الدولي لاستئناف الرحلات الداخلية

استعدادات مطار الملك فهد الدولي لاستئناف الرحلات الداخلية
http://almnatiq.net/?p=868754
المناطق - واس

يستأنف مطار الملك فهد الدولي، بعد غدٍ التشغيل التدريجي للرحلات الداخلية وفق الضوابط للتدابير الاحترازية التي حدّدتها الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع وزارة الصحة المتخذة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وشملت هذه الإجراءات فحص مرتادي المطار بواسطة الكاميرات الحرارية، وتركيب أكثر من ١٠٠ جهاز لتعقيم السلالم والمماشي الكهربائية بتقنية الأشعة فوق البنفسجية، بجانب الملصقات الأرضية وعلى مقاعد الانتظار للحث على التباعد الجسدي خلال التواجد بالمطار، إلى جانب توفير المعقمات في جميع أرجاء المطار والزام جميع العاملين بالمطار والطواقم الجوية بتعقيم اليدين ولبس الكمامة والقفاز وأقنعة الحماية وخضوعهم للفحص الطبي، بالإضافة جميع مرافق المطار بشكل دوري كل ثلاث ساعات وتطهير جميع الطائرات بعد كل رحلة.
وستتم جدولة الرحلات الجوية وفق برنامج زمني محدد بحيث لا تقل الفترات الزمنية التي تفصل بين الرحلات المغادرة أو القادمة عن 3 ساعات لضمان عملية تطهير المرافق المستخدمة من قبل مسافري كل رحلة.
فيما سيتم خلال هذه الفترة إغلاق مكاتب بيع تذاكر الطيران بالمطار وسيقتصر الدخول للمطار على المسافرين المرافقين لكبار السن وذوي الإعاقة وذلك قبل موعد الرحلة بساعتين مع الالتزام بلبس الكمامة القماشية أو غيرها أثناء الدخول إلى المطار بعد قياس درجة الحرارة إذ سيمنع من السفر من لا يلتزم بلبس الكمامة .
كما جرى اتخاذ العديد من الإجراءات للحفاظ على التباعد الجسدي في المطار بوضع حواجز زجاجية تفصل بين المسافرين ومقدمي خدمة إصدار بطاقة الصعود للطائرة وتسليم الأمتعة ووضع ملصقات إرشادية للمحافظة على مسافة مترين بين المسافرين في مناطق التجمعات وتوزيع بشكل يؤكد هذا التباعد من خلال ترك مقعد فارغ بين كل مسافر وآخر.
وتستمر الإجراءات الاحترازية مع المسافرين حتى قبل ركوبهم الطائرة فسيتم الالتزام بالتصعيد التدريجي للطائرة من قبل مزود الخدمة وضمان عدم الاصطفاف المتقارب وتطبيق التباعد بين المسافرين بمسافة مترين, كما سيتم تطهير جسور الإركاب وحافلات نقل المسافرين والرافعات الطبية قبل وبعد الاستخدام لكل رحلة وتطبيق التباعد بين المسافرين عند الدخول للطائرة وركوب حافلات نقل المسافرين.

 

روابط ذات صلة

أمانة الشرقية تطبق حزمة إجراءات احترازية إضافية لمواجهة “كورونا “

أمانة الشرقية تطبق حزمة إجراءات احترازية إضافية لمواجهة “كورونا “
أمانة الشرقية تُطلق ” مبادرة من أجل بيوت الله ” بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية لتطهير وتعطير المساجد للمصلين

أمانة الشرقية تُطلق ” مبادرة من أجل بيوت الله ” بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية لتطهير وتعطير المساجد للمصلين
أمانة الشرقية : لا انبعاثات من مردم النفايات

أمانة الشرقية : لا انبعاثات من مردم النفايات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*