الجهات الأمنية بدومة الجندل تواصل تطبيق منع التجول وسط التزام المواطنين والمقيمين

المناطق - واس

تواصل الجهات الأمنية من مختلف القطاعات بمحافظة دومة الجندل تطبيق أمر منع التجول عبر انتشارهم في مختلف الطرق والميادين والمداخل والمخارج لتطبيق الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا, حفاظاً على صحة أبناء المجتمع.

والتقطت عدسة “واس” بمنطقة الجوف صور الطرقات والميادين الرئيسة بالمحافظة خلال أوقات منع التجول من الساعة 3 مساء وحتى الساعة السادسة صباحا، لتظهر خلوها من حركة السيارات والمشاة باستثناء الجهات الحيوية المستثناة من المنع التي تقدم خدماتها للمواطنين والمقيمين في منازلهم، وجسد التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق الأوامر والإجراءات الوقائية والوعي المجتمعي والمسؤولية الملقاة على عاتق الجميع حفاظا على السلامة والصحة.