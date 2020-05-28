احدث الأخبار

الجهات الأمنية بدومة الجندل تواصل تطبيق منع التجول وسط التزام المواطنين والمقيمين
منطقة الجوف
 استعدادات مطار الملك فهد الدولي لاستئناف الرحلات الداخلية
المنطقة الشرقية
 محافظة جدة تشهد انسيابية في الحركة مع بدء تطبيق أمر التجول الجزئي
منطقة مكة المكرمة
 الصحة العالمية: نتوقع موجة ثانية وثالثة من كورونا
أبرز المواد
 تحد جديد .. البيت الأبيض يعيد نشر تغريدة ترمب “العنيفة”
أبرز المواد
 أمير منطقة الباحة يعتمد خطة استئناف عمل موظفي إمارة المنطقة ومحافظاتها
منطقة الباحة
 “الأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من منطقة تبوك
منطقة تبوك
 كورونا تعود لإيران مجددا وتسجل أعلى عدد إصابات يومية منذ شهرين
أبرز المواد
 وزير العدل يوجه بإطلاق خدمة “التقاضي عن بعد” ويقر دليلها الإجرائي
أبرز المواد
 شاهد.. شرطة الرياض تقبض على متهم بسرقة أجهزة صراف آلي ومراكز تجارية
منطقة الرياض
 “الجمارك” تنشر قائمة بالسلع المقرر رفع رسومها اعتبارًا من 10 يونيو
أبرز المواد
 مجلس الوزراء يوافق على تعديل مواد في نظام الرعاية الصحية النفسية
أبرز المواد
عاجل

المملكه تعلن عن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية قبل منع التجول

الجهات الأمنية بدومة الجندل تواصل تطبيق منع التجول وسط التزام المواطنين والمقيمين

الجهات الأمنية بدومة الجندل تواصل تطبيق منع التجول وسط التزام المواطنين والمقيمين

منطقة الجوف
استعدادات مطار الملك فهد الدولي لاستئناف الرحلات الداخلية

استعدادات مطار الملك فهد الدولي لاستئناف الرحلات الداخلية

المنطقة الشرقية
محافظة جدة تشهد انسيابية في الحركة مع بدء تطبيق أمر التجول الجزئي

محافظة جدة تشهد انسيابية في الحركة مع بدء تطبيق أمر التجول الجزئي

منطقة مكة المكرمة
الصحة العالمية: نتوقع موجة ثانية وثالثة من كورونا

الصحة العالمية: نتوقع موجة ثانية وثالثة من كورونا

أبرز المواد

الجهات الأمنية بدومة الجندل تواصل تطبيق منع التجول وسط التزام المواطنين والمقيمين

الجهات الأمنية بدومة الجندل تواصل تطبيق منع التجول وسط التزام المواطنين والمقيمين
http://almnatiq.net/?p=868763
المناطق - واس

تواصل الجهات الأمنية من مختلف القطاعات بمحافظة دومة الجندل تطبيق أمر منع التجول عبر انتشارهم في مختلف الطرق والميادين والمداخل والمخارج لتطبيق الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا, حفاظاً على صحة أبناء المجتمع.
والتقطت عدسة “واس” بمنطقة الجوف صور الطرقات والميادين الرئيسة بالمحافظة خلال أوقات منع التجول من الساعة 3 مساء وحتى الساعة السادسة صباحا، لتظهر خلوها من حركة السيارات والمشاة باستثناء الجهات الحيوية المستثناة من المنع التي تقدم خدماتها للمواطنين والمقيمين في منازلهم، وجسد التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق الأوامر والإجراءات الوقائية والوعي المجتمعي والمسؤولية الملقاة على عاتق الجميع حفاظا على السلامة والصحة.

 

روابط ذات صلة

أمانة الجوف تعمل على تنظيف وتعقيم مداخل وساحات مساجد وجوامع المنطقة

أمانة الجوف تعمل على تنظيف وتعقيم مداخل وساحات مساجد وجوامع المنطقة
أمانة الجوف تؤكد على التزام مناديب التوصيل بالاشتراطات الصحية و 200 مخالفة و 600 انذار للمخالفين

أمانة الجوف تؤكد على التزام مناديب التوصيل بالاشتراطات الصحية و 200 مخالفة و 600 انذار للمخالفين
أمير الجوف يستعرض خطط غرفة العمليات المشتركة بما يتواكب مع الإجراءات الجديدة للوقاية من كورونا

أمير الجوف يستعرض خطط غرفة العمليات المشتركة بما يتواكب مع الإجراءات الجديدة للوقاية من كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*