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التدريب التقني بنجران يتخذ إجراءات وقائية لعودة العمل بمقر الإدارة والمنشآت التدريبية

التدريب التقني بنجران يتخذ إجراءات وقائية لعودة العمل بمقر الإدارة والمنشآت التدريبية

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التدريب التقني بنجران يتخذ إجراءات وقائية لعودة العمل بمقر الإدارة والمنشآت التدريبية

التدريب التقني بنجران يتخذ إجراءات وقائية لعودة العمل بمقر الإدارة والمنشآت التدريبية
http://almnatiq.net/?p=868809
المناطق - نجران

أنهت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران استعداداتها لعودة العمل بمقر الإدارة والمنشآت التدريبية بالمنطقة.
وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران سعيد آل جبار أن الإدارة اتخذت جميع الخطوات الاحترازية والإجراءات الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد حسب تعليمات الجهات المعنية لتكون بيئة العمل آمنة لعودة الكوادر البشرية.
وبيّن أن عودة منسوبي ومنسوبات الإدارة والمنشآت ستكون تدريجياً بدءاً من بعد غدٍ الأحد وفق الخطة التي أقرتها المؤسسة وحسب النسب المعلنة من قبل وزارة الموارد البشرية إلى حين اكتمال عودة جميع الموظفين والموظفات يوم ٢٢ شوال، مع استمرار العمل عن بعد في خدمة العملاء.

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