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ترمب : “قررنا وقف العلاقات مع منظمة الصحة العالمية”

ترمب : “قررنا وقف العلاقات مع منظمة الصحة العالمية”
http://almnatiq.net/?p=868812
المناطق - وكالات

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن واشنطن ستنهي المعاملة الخاصة لهونغ كونغ بسبب الصين.

وقال ترمب خلال مؤتمر صحافي في واشنطن الجمعة إن “هناك خطوات نتخذها لها علاقة بالوضع المقلق في هونغ كونغ”، مؤكداً: “سنفرض عقوبات على مسؤولين في هونغ كونغ”

كما أضاف أن “الصين تنتهك الاتفاقية مع بريطانيا حول هونغ كونغ”، لافتاً إلى أن “تدخل الصين في هونغ كونغ يظهر أن الأخيرة لم تعد مستقلة”

وتابع ترمب: “الصين حولت نظام هونغ كونغ إلى نظام واحد في بلدين”.

إلى ذلك قال إن “الصين انتهكت حقوق الملكية الفكرية واتفاقية التجارة”.

وأضاف أن “تغطية الصين على فيروس ووهان تسبب بجائحة عالمية”، مشدداً على أن “الصين تتحكم بمنظمة الصحة العالمية”.

وأكد: “قررنا وقف العلاقات مع منظمة الصحة العالمية”.

إلى ذلك تابع: “الصين تجسست طوال سنوات لسرقة اختراعاتنا. واليوم أتحرك لحماية أسواقنا المالية من الصين”.

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