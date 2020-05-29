أمانة القصيم تكثف أعمال التطهير في الحدائق ومضامير المشاة والأسواق العامة

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تكثف أمانة منطقة القصيم أعمال التعقيم والتطهير والتنظيف للحدائق والمنتزهات ومضامير المشاة ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة للمرحلة الحالية ، بتوجيه ومتابعة أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي ، وتشمل الأعمال تطهير وتعقيم أسواق الخضار والفواكه والأسواق العامة للمحافظة على السلامة والصحة العامة.

هذا وتواصل الفرق الرقابية بأمانة منطقة القصيم متابعة التزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار كورونا في الأسواق التجارية (المولات) تتضمن تعليمات والتزامات محددة للعملاء و للمواد و الموظفين والعاملين وأعمال التوعية ، بالإضافة إلى متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية أيضاً في أسواق النفع العام ، محلات البيع بالتجزئة والجملة.