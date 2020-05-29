احدث الأخبار

منظمات إنسانية تؤكد حاجة اليمن للتمويل في ظل انتشار كورونا
أبرز المواد
 الخام الأمريكي يغلق مرتفعاً ويحقق أكبر مكاسب شهرية في تاريخه بأكثر من 88%
أبرز المواد
 موارد الرياض تنفذ العديد من الحملات التفتيشية المشتركة خلال الشهرين الماضية
منطقة الرياض
 الشؤون الإسلامية بالقصيم تهيئ أكثر من (٢٤٠٠ ) جامع ومسجد لاستقبال المصلين
منطقة القصيم
 وزارة الداخلية تعلن عن الإجراءات الاحترازية والتدابير “البروتوكولات” الوقائية للقطاعات للحد من انتشار كورونا المعدّة من وزارة الصحة
أبرز المواد
 وزير الثقافة يتفاعل مع مسابقة للفن التشكيلي
منطقة الرياض
 أمانة القصيم تكثف أعمال التطهير في الحدائق ومضامير المشاة والأسواق العامة
منطقة القصيم
 “الصحة”: تسجيل 1581 حالة جديدة وعدد المتعافين يتجاوز 57 ألف
أبرز المواد
 ترمب : “قررنا وقف العلاقات مع منظمة الصحة العالمية”
أبرز المواد
 التدريب التقني بنجران يتخذ إجراءات وقائية لعودة العمل بمقر الإدارة والمنشآت التدريبية
منطقة نجران
 رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوجه باستئناف عقد الجلسات القضائية “عن بعد” من خلال “التقاضي الإلكتروني”
أبرز المواد
 الجدعان: إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية تدريجياً خطوة إيجابية لتحسن الآداء الاقتصادي واستمرار دور الحكومة الداعم للتنمية الاقتصادية
أبرز المواد
عاجل

المملكه تعلن عن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية قبل منع التجول

منظمات إنسانية تؤكد حاجة اليمن للتمويل في ظل انتشار كورونا

منظمات إنسانية تؤكد حاجة اليمن للتمويل في ظل انتشار كورونا

أبرز المواد
الخام الأمريكي يغلق مرتفعاً ويحقق أكبر مكاسب شهرية في تاريخه بأكثر من 88%

الخام الأمريكي يغلق مرتفعاً ويحقق أكبر مكاسب شهرية في تاريخه بأكثر من 88%

أبرز المواد
موارد الرياض تنفذ العديد من الحملات التفتيشية المشتركة خلال الشهرين الماضية

موارد الرياض تنفذ العديد من الحملات التفتيشية المشتركة خلال الشهرين الماضية

منطقة الرياض
الشؤون الإسلامية بالقصيم تهيئ أكثر من (٢٤٠٠ ) جامع ومسجد لاستقبال المصلين

الشؤون الإسلامية بالقصيم تهيئ أكثر من (٢٤٠٠ ) جامع ومسجد لاستقبال المصلين

منطقة القصيم

أمانة القصيم تكثف أعمال التطهير في الحدائق ومضامير المشاة والأسواق العامة

أمانة القصيم تكثف أعمال التطهير في الحدائق ومضامير المشاة والأسواق العامة
http://almnatiq.net/?p=868818
المناطق - بريدة

تكثف أمانة منطقة القصيم أعمال التعقيم والتطهير والتنظيف للحدائق والمنتزهات ومضامير المشاة ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة للمرحلة الحالية ، بتوجيه ومتابعة أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي ، وتشمل الأعمال تطهير وتعقيم أسواق الخضار والفواكه والأسواق العامة للمحافظة على السلامة والصحة العامة.
هذا وتواصل الفرق الرقابية بأمانة منطقة القصيم متابعة التزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار كورونا في الأسواق التجارية (المولات) تتضمن تعليمات والتزامات محددة للعملاء و للمواد و الموظفين والعاملين وأعمال التوعية ، بالإضافة إلى متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية أيضاً في أسواق النفع العام ، محلات البيع بالتجزئة والجملة.

 

روابط ذات صلة

الشؤون الإسلامية بالقصيم تهيئ أكثر من (٢٤٠٠ ) جامع ومسجد لاستقبال المصلين

الشؤون الإسلامية بالقصيم تهيئ أكثر من (٢٤٠٠ ) جامع ومسجد لاستقبال المصلين
طفل متوفى ينقذ حياة 5 مرضى في بريدة

طفل متوفى ينقذ حياة 5 مرضى في بريدة
شرطة القصيم تضبط 3 مواطنين متنكرين بـ«زي نسائي» بحوزتهم مواد مخدرة

شرطة القصيم تضبط 3 مواطنين متنكرين بـ«زي نسائي» بحوزتهم مواد مخدرة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*