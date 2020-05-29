وزير الثقافة يتفاعل مع مسابقة للفن التشكيلي

الرياض - أشرف العصيمي

أطلق الشخصية المعروفة عبدالله بن حمود الرشيد ‏مسابقة للفن التشكيلي والتي تهدف إلي نشر الفن والتعريف بالفنانين وإكتشاف المواهب الجديدة.

وقد خصص لهذه المسابقة جوائز مالية كما خصص لها إقامة معرض فني لأفضل أعمال بإختيار لجنة متخصصة .

هذه المسابقة شارك فيها عدد كبير من المشاركين وتفاعل معها سمو وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان ال سعود حيث قدم شكره للقائم على المسابقة ولم يكتفي وزير الثقافة على تقديم الشكر بل تفاعل مع مشاركة احد المتسابقين وأكد أن وزارة الثقافة سوف تتواصل معه لدعمه.

من جانبه قدم عبدالله بن حمود الرشيد الشكر لله ثم للداعم الأول للثقافة والفنون صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد حفظه الله صاحب رؤية 2030 هذه الرؤية التي حملت آفاق تطور للمملكة في مختلف المجالات ومنها مجال الثقافة والفنون .

كما قدم شكره لسمو وزير الثقافة على تفاعله ودعمه الدائم للفن والفنانين وكل ما يخدم ثقافة الوطن.