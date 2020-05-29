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وزارة الداخلية تعلن عن الإجراءات الاحترازية والتدابير “البروتوكولات” الوقائية للقطاعات للحد من انتشار كورونا المعدّة من وزارة الصحة

وزارة الداخلية تعلن عن الإجراءات الاحترازية والتدابير “البروتوكولات” الوقائية للقطاعات للحد من انتشار كورونا المعدّة من وزارة الصحة
http://almnatiq.net/?p=868827
المناطق - واس

صرَّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه بناء على التوجيه الملكي الكريم، فإن وزارة الداخلية تعلن عن الإجراءات الاحترازية والتدابير “البروتوكولات” الوقائية للقطاعات للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، المعدّة من وزارة الصحة، والتي تغطي الفترة من 8 شوال 1441هـ الموافق 31 مايو 2020م، إلى 28 شوال 1441هـ الموافق 20 يونيو 2020هـ.
وأوضح المصدر أن البروتوكولات” الوقائية تشمل التالي:ـ
بروتوكولات المساجد.
بروتوكولات القطاع العام.
بروتوكولات قطاع البترول والبتروكيماويات والغاز.
بروتوكولات الكهرباء.
بروتوكولات قطاع المقاولات.
بروتوكولات قطاع المقاولات – المشاريع القائمة.
بروتوكولات محلات تجارة الجملة والتجزئة والمولات والمراكز التجارية.
بروتوكولات أسواق النفع العام.
بروتوكولات دور الإيواء الاجتماعية باستثناء دور رعاية المسنين.
بروتوكولات الأعمال الإدارية والمكتبية.
بروتوكولات المطاعم والمقاهي.
بروتوكولات التوصيل المنزلي.
بروتوكولات العمالة المنزلية بنظام الساعة.
ويوضح الملحق (1) الفئات المشمولة بالضوابط الصحية الخاصة بتعليق الحضور لمقرات العمل خلال الفترة المحددة بالبروتوكولات الوقائية.
وللمزيد من التفاصيل والمعلومات يمكن تصفح البروتوكولات الوقائية عبر الرابط التالي: https://covid19awareness.sa/archives/5460 .
وتهيب وزارة الداخلية بجميع المواطنين والمقيمين والجهات المعنية، بتطبيق تلك الإجراءات والالتزام بما ورد فيها حفاظاً على سلامة الجميع.

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