الشؤون الإسلامية بالقصيم تهيئ أكثر من (٢٤٠٠ ) جامع ومسجد لاستقبال المصلين

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أتم فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة القصيم تهيئة وتعقيم أكثر من 2400 جامع ومسجد، بالتعاون مع أمانة المنطقة، حيث جرى غسل وتنظيف وتعقيم المساجد ورفع جميع المصاحف بشكل مؤقت وتهيئة السجاد للمصلين بوضع ما يوضح المسافة المحددة بين المصلين ، كما فصل كل صف عن الذي يليه وكذلك متابعة إقفال دورات المياه والمواضيء الخارجية والتأكيد على مؤذني وأئمة المساجد بالتمشي بموجب التعليمات الصادرة لهم المتمثلة بتطبيق الاحترازات الوقائية التي اعتمدها معالي وزير الشؤون الإسلامية د عبداللطيف آل الشيخ للحد من انتشار كورونا وضمان سلامة المصلين ، والعمل جار ٍ على استكمال بقية المساجد .

من جانبه بين مساعد المدير العام للخدمات المساندة خالد بن صنهات الحربي ، أنه أكد على شركات الصيانة بمتابعة المساجد وتعقيمها بين الفترة والأخرى بعد استئناف الصلاة فيها، كذلك متابعة عمل المراقبين لإغلاق المساجد قبل وبعد كل صلاة.