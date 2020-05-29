موارد الرياض تنفذ العديد من الحملات التفتيشية المشتركة خلال الشهرين الماضية

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نفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الشهرين الماضية العديد من الحملات المشتركة والجولات الرقابية الميدانية بالتزامن مع الإجراءات والتدابير الإحترازية والصحية التي فرضتها الدولة _حفظها الله _ للحد من انتشار فايروس كورونا الجديد .

استهدفت الحملات التي نُفذت بمشاركة ” وزارات الصحة والتجارة والشؤون البلدية والقروية والصناعة والثروة المعدنية وامانة وأمانة منطقة الرياض والضبط الميداني والدفاع المدني والشرطة ” المنشآت والأسواق التموينية ومستودعات بيع الكمامات والمعقمات والصيدليات بالإضافة إلى المعامل والمصانع والمناطق العشوائية والمباني والمزارع للتأكد من التزامها بالضوابط وخلوها من مخالفات قرارات العمل والشروط الوقائية .، كما استهدفت الجولات الميدانية التي نفذتها المكاتب بمشاركة “لجنة متابعة مساكن العمال ” الكثير من مجمعات إسكان العمالة الوافدة في أحياء المنطقة للتأكد من اتباع الشروط الوقائية والصحية للحد من انتشار فيروس “كورونا” ، واسفرت جميع تلك الحملات والزيارات عن ضبط مجموعة من المخالفات لنظام العمل والاقامة الى جانب مخالفات اخرى تخص الجهات الشريكة وتم اتخاذ اللازم حسب الاختصاص لكل جهة.

وأوضح مديرعام فرع وزارة الموارد والتنمية بالرياض د. يوسف السيالي أن الحملات المشتركة مستمرة بلاتوقف إلى نهاية الأزمة الحالية كجزء من المسؤولية المناطة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات الشريكة للوقوف مع الدولة في التصدي لكل مامن شأنه الضرر بالوطن والمواطن وللتحقق من التزام أصحاب المحلات بالقرارات المنظمة لسوق العمل مؤكداً على انه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين سواء كانت شركات ومؤسسات أو أفراد.