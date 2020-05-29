الخام الأمريكي يغلق مرتفعاً ويحقق أكبر مكاسب شهرية في تاريخه بأكثر من 88%

المناطق - وكالات

ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات الجمعة متخلصةً من خسائرها السابقة بالجلسة، وحققت مكاسب شهرية قياسية، وذلك مع تفعيل اتفاق “أوبك+” وانخفاض الإنتاج تزامناً مع تعافٍ تدريجي للطلب.

ودخل اتفاق “أوبك+” حيز التنفيذ بداية من الأول من مايو الجاري، حيث يتم بموجبه خفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يومياً حتى الثلاثين من يونيو وسط مناقشات بتمديده لما بعد ذلك.

وأظهر مسح أجرته “رويترز” انخفاض إنتاج “أوبك” من النفط بحوالي 5.91 مليون برميل يومياً إلى 24.77 مليون برميل يومياً في مايو، وهو المستوى الأدنى في عقدين.

وفي سياق منفصل، أعلنت شركة “بيكر هيوز” انخفاض عدد منصات التنقيب عن النفط في أمريكا بنحو 15 منصة إلى 222 منصة هذا الأسبوع.

وعند الإقفال، ارتفعت العقود الآجلة لـ”نايمكس” تسليم يوليو بنسبة 5.3% أو 1.78 دولار وأغلقت جلسة نيويورك عند 35.49 دولار للبرميل، وحقق الخام الأمريكي مكاسب أسبوعية بنسبة 6.7%، بينما حقق مكاسب شهرية قياسية بنسبة 88.4%.