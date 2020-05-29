احدث الأخبار

منظمات إنسانية تؤكد حاجة اليمن للتمويل في ظل انتشار كورونا
أبرز المواد
 الخام الأمريكي يغلق مرتفعاً ويحقق أكبر مكاسب شهرية في تاريخه بأكثر من 88%
أبرز المواد
 موارد الرياض تنفذ العديد من الحملات التفتيشية المشتركة خلال الشهرين الماضية
منطقة الرياض
 الشؤون الإسلامية بالقصيم تهيئ أكثر من (٢٤٠٠ ) جامع ومسجد لاستقبال المصلين
منطقة القصيم
 وزارة الداخلية تعلن عن الإجراءات الاحترازية والتدابير “البروتوكولات” الوقائية للقطاعات للحد من انتشار كورونا المعدّة من وزارة الصحة
أبرز المواد
 وزير الثقافة يتفاعل مع مسابقة للفن التشكيلي
منطقة الرياض
 أمانة القصيم تكثف أعمال التطهير في الحدائق ومضامير المشاة والأسواق العامة
منطقة القصيم
 “الصحة”: تسجيل 1581 حالة جديدة وعدد المتعافين يتجاوز 57 ألف
أبرز المواد
 ترمب : “قررنا وقف العلاقات مع منظمة الصحة العالمية”
أبرز المواد
 التدريب التقني بنجران يتخذ إجراءات وقائية لعودة العمل بمقر الإدارة والمنشآت التدريبية
منطقة نجران
 رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوجه باستئناف عقد الجلسات القضائية “عن بعد” من خلال “التقاضي الإلكتروني”
أبرز المواد
 الجدعان: إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية تدريجياً خطوة إيجابية لتحسن الآداء الاقتصادي واستمرار دور الحكومة الداعم للتنمية الاقتصادية
أبرز المواد
عاجل

المملكه تعلن عن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية قبل منع التجول

منظمات إنسانية تؤكد حاجة اليمن للتمويل في ظل انتشار كورونا

منظمات إنسانية تؤكد حاجة اليمن للتمويل في ظل انتشار كورونا

أبرز المواد
الخام الأمريكي يغلق مرتفعاً ويحقق أكبر مكاسب شهرية في تاريخه بأكثر من 88%

الخام الأمريكي يغلق مرتفعاً ويحقق أكبر مكاسب شهرية في تاريخه بأكثر من 88%

أبرز المواد
موارد الرياض تنفذ العديد من الحملات التفتيشية المشتركة خلال الشهرين الماضية

موارد الرياض تنفذ العديد من الحملات التفتيشية المشتركة خلال الشهرين الماضية

منطقة الرياض
الشؤون الإسلامية بالقصيم تهيئ أكثر من (٢٤٠٠ ) جامع ومسجد لاستقبال المصلين

الشؤون الإسلامية بالقصيم تهيئ أكثر من (٢٤٠٠ ) جامع ومسجد لاستقبال المصلين

منطقة القصيم

منظمات إنسانية تؤكد حاجة اليمن للتمويل في ظل انتشار كورونا

منظمات إنسانية تؤكد حاجة اليمن للتمويل في ظل انتشار كورونا
http://almnatiq.net/?p=868840
المناطق - واس

حذرت منظمات إنسانية من أن كوفيد 19 وغيره من الأمراض القاتلة مثل الكوليرا والضنك والملاريا ستعصف باليمن ما لم تحصل على التمويل للاستمرار بتقديم البرامج المنقذة للحياة.
ولفتت المنظمات الإنسانية الانتباه إلى “مأساة تتكشف” في اليمن إن لم يتحرك المجتمع الدولي للمساعدة.
وأوضحت المنظمات أن بعض المانحين بدأ بالفعل بالتعهد بتقديم الأموال قبيل المؤتمر الافتراضي المرتقب الذي تعقده الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء المقبل.
وشدد المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لاركيه، في مؤتمر صحفي من جنيف اليوم، على أن الملايين في اليمن يعانون من النزوح وسوء التغذية والمرض في ظل وجود نظام صحي ضعيف يتدهور بسبب ضغط جائحة كوفيد-19، مؤكداً أنه إذا جمع التمويل، فستتمكن أكثر من 200 منظمة من العمل بشكل منسق عبر إستراتيجية مشتركة، من الاستمرار في إيصال الطعام والتغذية والرعاية الصحية ودعم 3.6 مليون نازح.
من جانبها، أكدت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي إليزابيث بيرز، أن المجتمع الدولي قدم مستويات غير مسبوقة من الدعم لليمن خلال الأعوام الخمسة الماضية.
فيما أشارت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، إلى ضرورة إجراء الاختبارات اللازمة لمعرفة عدد الأشخاص المتأثرين بالجائحة بدقة.

روابط ذات صلة

الخام الأمريكي يغلق مرتفعاً ويحقق أكبر مكاسب شهرية في تاريخه بأكثر من 88%

الخام الأمريكي يغلق مرتفعاً ويحقق أكبر مكاسب شهرية في تاريخه بأكثر من 88%
وزارة الداخلية تعلن عن الإجراءات الاحترازية والتدابير “البروتوكولات” الوقائية للقطاعات للحد من انتشار كورونا المعدّة من وزارة الصحة

وزارة الداخلية تعلن عن الإجراءات الاحترازية والتدابير “البروتوكولات” الوقائية للقطاعات للحد من انتشار كورونا المعدّة من وزارة الصحة
“الصحة”: تسجيل 1581 حالة جديدة وعدد المتعافين يتجاوز 57 ألف

“الصحة”: تسجيل 1581 حالة جديدة وعدد المتعافين يتجاوز 57 ألف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*