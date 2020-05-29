وزير الصحة : “نحن في بداية أولى مراحل العودة بحذر لذا نعتمد على التزامكم”

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة إن العودة لزيادة الإحترازات تعتمد على الله ثم على امتثال الجميع .
وقال الربيعه في تغريدة عبر حسابه في تويتر : “نحن في بداية أولى مراحل #العودة_بحذر، لذا نعتمد على التزامكم. إن العودة لزيادة الإحترازات تعتمد على الله ثم على امتثال الجميع. نرجو اتباعكم الإجراءات الوقائية.
نحن في بداية أولى مراحل #العودة_بحذر، لذا نعتمد على التزامكم.
إن العودة لزيادة الإحترازات تعتمد على الله ثم على امتثال الجميع.
نرجو اتباعكم الإجراءات الوقائية.
— توفيق الربيعة (@tfrabiah) May 29, 2020
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