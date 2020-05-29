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وزير الصحة : “نحن في بداية أولى مراحل العودة بحذر لذا نعتمد على التزامكم”

وزير الصحة : “نحن في بداية أولى مراحل العودة بحذر لذا نعتمد على التزامكم”
http://almnatiq.net/?p=868843
المناطق - متابعات

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة إن العودة لزيادة الإحترازات تعتمد على الله ثم على امتثال الجميع .

وقال الربيعه في تغريدة عبر حسابه في تويتر : “نحن في بداية أولى مراحل #العودة_بحذر، لذا نعتمد على التزامكم. إن العودة لزيادة الإحترازات تعتمد على الله ثم على امتثال الجميع. نرجو اتباعكم الإجراءات الوقائية.

 

 

 

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