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مساجد وجوامع محافظة طريف تكمل جاهزيتها لاستقبال المصلين وسط تطبيق الإجراءات الوقائية

مساجد وجوامع محافظة طريف تكمل جاهزيتها لاستقبال المصلين وسط تطبيق الإجراءات الوقائية
http://almnatiq.net/?p=868846
المناطق - واس

أكملت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة طريف في منطقة الحدود الشمالية جاهزية المساجد والجوامع في المحافظة لاستقبال المصلين بعد غد الأحد، وسط تطبيق العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اعتمدتها وزارة الشؤون الإسلامية للعناية والاهتمام بكل ما يحقق السلامة ويعزز صحة المواطن والمقيم.
واتخذت الإدارة عدداً من الإجراءات التباعدية بين المصلين، منها عمل فواصل بين المصلين داخل المساجد والجوامع بوضع لاصقات وعلامات أرضية تلزم المصلين على ترك مسافة بمقدار 2 متر بين كل مصل وآخر ، وترك فراغ بمقدار صف بين كل صفين، ورفع المصاحف والكتب من المساجد والجوامع مؤقتاً، ومنع توزيع المياه والأطعمة داخلها، وإيقاف الحلقات والدروس والمحاضرات حتى إشعار آخر، إضافة إلى الاستمرار بإغلاق دورات المياه.
كما جرى توجيه أئمة المساجد والجوامع بحث المصلين على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية من لبس للكمامات وإحضار المصلين لسجاداتهم الخاصة معهم وعدم تركها بعد الصلاة، وعدم اصطحاب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، وعدم التزاحم عند دخول المساجد أو الخروج منها، بالإضافة إلى التأكيد على التقيد بالإجراءات التباعدية بين المصلين.

 

 

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