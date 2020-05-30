ترمب لعائلة قتيل منيابوليس: أتفهم الألم الذي تمرون به

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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن قوات الحرس الوطنى الامريكية وصلت إلى مكان حادث الشاب جورج فلويد فى مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية، الذى قتل على يد شرطي أمريكى، موضحا أنه لن يموت دون جدوى، وسنحترم ذكراه.

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر حسابه بموقع تويتر:” وصل الحرس الوطني إلى مكان الحادث، هم في مينيابوليس وعلى استعداد تام، جورج فلويد لن يموت دون جدوى. ستحترم ذكراه”، مضيفا “أتفهم الألم الذي تمرون به”.

من جانب آخر ، أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، في تغريدة سابقة، أنه بناءً على طلبه، فإن مكتب التحقيقات الفيدرالى، فتح تحقيقا فى مقتل جورج فلويد، صاحب البشرة السمراء، الذى لقى مصرعه الثلاثاء الماضى، بعد أن ركع الضباط على رقبته أثناء الاعتقال، فى مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية.